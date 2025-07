L'Humus Mediterrani celebrarà 13 anys amb cinc concerts i balls a la Taverna Guineu

La 13a edició de l'Humus Mediterrani, la secció off de la Fira Mediterrània de Manresa, arribarà amb força renovada i cinc propostes musicals que combinen concerts i balls de participació. Enguany, el cicle canviarà d'escenari i deixa enrere la plaça Sant Domènec i l'Espai Òmnium per instal·lar-se a la Taverna Cervesa Guineu, espai que guanya centralitat dins la Fira.

Els grups que formaran part de la programació són Càsum, La Puntual Folk, Petricor, Fogaina Folk i Artiga. Quatre dels cinc concerts seran balls participatius, que s'integren en el nou itinerari de ball i cant popular, una de les novetats destacades d'aquesta edició de la Fira Mediterrània. Els concerts es portaran a terme el diumenge 12 d'octubre.

Un trampolí consolidat per a la música d'arrel

Impulsat per l'associació cultural D'Arrel, l'Humus Mediterrani és un projecte que complementa l'oferta oficial de la Fira i posa el focus en les propostes més fidels a la tradició, amb un criteri exigent de qualitat. El nom Humus fa referència a la capa fèrtil de la terra que alimenta les arrels, i, en aquest context, esdevé una metàfora de les arrels musicals i culturals que nodreixen la creació folk.

En aquests tretze anys, l'Humus ha acollit més de 80 grups d'arreu dels Països Catalans i d'altres regions com Occitània i Itàlia. Algunes d'aquestes formacions, després del seu pas per Manresa, han fet el salt a la secció oficial de la Fira i han iniciat trajectòries amb ressò internacional.

A més, l'Humus ha vetllat especialment per la participació de grups locals i ha funcionat com un veritable trampolí per a formacions emergents de qualitat.

Complicitat i continuïtat

L'èxit i continuïtat de l'Humus Mediterrani han estat possibles gràcies a la col·laboració entre l'equip de la Fira Mediterrània i l'associació D'Arrel, que actua com a programadora i finançadora parcial a través de Favets i Tremendos S.L. Aquesta aliança ha fet de l'Humus un espai estimat pel públic i pels músics, i una referència dins l'univers del folk i la música d'arrel tradicional.