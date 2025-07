Desnonen a Manresa una família vulnerable malgrat el diagnòstic de discapacitat del pare

El Belaid i la seva família han estat desnonats aquest dimecres al matí d'un habitatge de Manresa, al carrer General Prim, propietat d'un fons voltor. Malgrat que l'afectat té reconegut un 60% de discapacitat i ingressos mínims, els Mossos d'Esquadra -que hi han desplaçat furgonetes dels ARRO- han executat el tercer intent de llançament. La PAHC Bages denuncia l'actuació policial i la "manca d'un bon acompanyament" per part de serveis socials, així com l'increment de desnonaments al territori.

El matí d'aquest dimecres ha tingut lloc a Manresa el desnonament del Belaid i la seva família, malgrat trobar-se en una situació acreditada de vulnerabilitat. L'habitatge, propietat del fons voltor GM REO, era objecte d'un tercer intent de llançament i finalment ha estat executat. Segons ha explicat la PAHC Bages, el Belaid té un 60% de discapacitat reconeguda i només percep ingressos mínims, però això no ha estat suficient per aturar el desallotjament.

Els Mossos d'Esquadra han arribat a primera hora del matí i, segons denuncia la plataforma, han desallotjat amb empentes les persones concentrades davant la porta per intentar aturar el llançament, abans que arribés la comitiva judicial. La PAHC assegura que un dels agents no portava visible el número de placa i que, en demanar-lo, no els hi han facilitat.

Durant el procés, el Belaid ha patit un atac d'ansietat i s'ha hagut d'avisar una ambulància perquè el pogués atendre. L'escena ha estat viscuda amb indignació per les persones concentrades a donar suport a la família, que consideren "injust" que s'executin desnonaments de famílies vulnerables per part de grans tenidors, com és el cas del fons voltor GM REO.

La PAHC també critica el paper dels serveis socials municipals, als quals acusa de "no haver fet un bon seguiment del cas". Segons expliquen, tot i que s'hauria tramitat un informe de vulnerabilitat del Belaid, aquest hauria arribat tard i no consta que arribés al jutjat a temps per evitar el desnonament.

"És una bogeria l'augment de casos que estem vivint aquest any", afirma la plataforma, que denuncia un increment alarmant tant del nombre de desnonaments com del percentatge que s'acaben executant. A més del cas del Belaid, aquesta mateixa setmana hi ha tres desnonaments més convocats a Manresa, una situació que la PAHC qualifica de "greu emergència social".

La plataforma insisteix que la crisi habitacional s'està agreujant amb l'augment dels preus, la manca d'un parc públic suficient i l'actuació impune dels grans tenidors, i reclama una resposta valenta de les institucions per evitar que més famílies acabin al carrer.