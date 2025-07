Un turisme queda penjat a l'enllaç entre la C-55 i la C-58 i obliga a una actuació delicada dels Bombers

Un vehicle ha quedat penjat del pont a la C-55 que hi ha just abans de l'enllaç amb la C-58, després de patir una sortida de via aquest dimecres al matí. L'avís de l'accident s'ha rebut a 3/4 d'11 i, tot i que no hi ha hagut ferits, la situació ha generat una operació complexa i delicada per part dels Bombers, que han activat sis dotacions.

El principal risc ha estat la possible caiguda del vehicle cap a la C-58, ja que el cotxe ha quedat en una posició inestable sobre el pont. Per aquest motiu, els Bombers han treballat amb molta cura per estabilitzar-lo i evitar danys majors, tant materials com personals, tenint en compte el trànsit de la via inferior.

També els Mossos d'Esquadra han actuat a la zona per gestionar el trànsit i garantir la seguretat. En el moment més crític, el trànsit s'ha tallat completament i s'han arribat a acumular fins a tres quilòmetres de cua. Cap al migdia, la situació s'ha anat normalitzant i s'ha restablert el pas alternatiu, amb només mig quilòmetre de retencions.

Les causes de l'accident encara es desconeixen, i les autoritats treballen per determinar les circumstàncies exactes del sinistre.