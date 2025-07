Jutgen el kamikaze que va atropellar dos mossos i que va sembrar el caos als carrers de Manresa

La secció 6a de l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper dilluns l'home que va atropellar dos agents dels Mossos d'Esquadra i va sembrar el caos als carrers de Manresa el 30 de juny de 2023, quan fugia de la policia, i per qui la Fiscalia demana una condemna acumulada de 14 anys i 3 mesos de presó i indemnitzacions per més de 85.500 euros pels delictes de furt d'ús de vehicle, falsedat de document oficial, contra la seguretat del trànsit, homicidi en grau de temptativa i resistència als agents de l'autoritat. L'home es troba en presó provisional des de la data dels fets.

Fugint dels Mossos amb un cotxe robat

Segons la Fiscalia, el 10 de maig de 2023, l'acusat va robar un vehicle estacionat en un carrer de Torelló i per no ser detectat li va canviar les plaques de les matrícules. Amb aquest vehicle, gairebé dos mesos després, el 30 de juny de 2023, circulava per la C-16 al terme de Castellbell i el Vilar sense assegurança, sense permís de conduir i sota l'efecte de les drogues, quan es va trobar amb un control policial i en la seva voluntat d'evitar-lo, va accelerar, va girar bruscament atropellant la cama d'un dels agents i obligant a un segon mosso a saltar enrere per evitar ser envestit.

A partir d'aquí va iniciar la fugida per la C-16 i la carretera BV1225 a velocitat molt elevada posant en "greu perill" els altres usuaris de la via, envaint el carril contrari per avançar diversos vehicles i evitar la retenció que una dotació dels Mossos havia provocat a la rotonda d'entrada a Manresa per poder aturar-lo. A partir d'aquí, va continuar a alta velocitat per l'avinguda dels Països Catalans, ja en trama urbana de la capital del Bages, obligant a altres conductors a realitzar maniobres evasives per evitar l'accident, i arribant al polígon dels Trullols, on va circular en direcció contrària al carrer Agustí Coll, mantenint l'alta velocitat i ignorant els passos de vianants i arribant a envair voreres.

En aquest recorregut va aconseguir esquivar diverses dotacions policials que van intentar aturar-lo de nou a la carretera BV1225 i en la intersecció entre els carrers Damià Rius i Caietà Rius, on una dotació policial havia creuat el vehicle patrulla per barrar-li el pas, a tocar de l'accés a l'aparcament del Carrefour. Davant d'aquesta situació, l'acusat, lluny de frenar, va accelerar i, "amb ànim de posar fi a la vida d'una agent" que havia baixat del vehicle per evitar un possible impacte lateral, va girar bruscament en direcció a ella, va superar unes pilones, la va envestir "fent-la volar per sobre del seu vehicle", i va continuar la fugida pels carrers Joan Fuster i Maria Aurèlia Capmany en direcció al centre de la ciutat.

L'acusat va continuar sembrant el caos per allà on passava, a alta velocitat i envaint continuament el carril contrari. La fugida va finalitzar quan va entrar en direcció contrària al carrer Sant Blai, on va envestir una motocicleta que circulava correctament i poc després va xocar frontalment contra un turisme i va quedar encallat entre aquest vehicle i un altre que estava estacionat.

Continua la fugida a peu

En no poder seguir amb el cotxe, l'acusat va continuar la fugida a peu pel carrer Sant Llàtzer fins que va ser interceptat per dos Mossos d'Esquadra que van arribar a disparar tres trets dissuasoris a l'aire davant la reiteració en la desobediència d'aturar-se. Durant la detenció, l'home va presentar una "forta oposició a la immobilització" i va llançar cops i puntades als agents fins que va poder ser emmanillat i conduït fins al vehicle policial.

Un cop a comissaria, els agents van constatar que l'acusat presentava símptomes d'intoxicació, fet que es va confirmar en el test de saliva que va donar positiu de cocaïna i de cannabis.

Tot una tirallonga de danys i lesions

Com a resultat d'aquests fets, un dels agents atropellats va patir contusions múltiples al genoll, tíbia i peroné i l'altra va patir fractures de la de pelvis, de l'hemisacre esquerre cranial, polze esquerre i tíbia i peroné drets. A més, mentre va ser ingressada va patir un tromboembolisme pulmonar i va haver de ser traslladada a la UCI. També va ser diagnosticada d'inflamació repentina de la vesícula bilial. L'agent va ser intervinguda quirúrgicament fins a quatre vegades i va estar gairebé set mesos de baixa impeditiva, tot i que a conseqüència de les lesions i seqüeles es troba incapacitada per realitzar tasques policials. A banda dels dos agents, el motorista va patir esquinç cervical, dorsàlgia, abrasions múltiples, hematomes i una contusió al sacre-coccis, que li van causar la baixa durant més d'un mes, i el conductor del turisme amb qui va xocar al final va patir una fuetada cervical.

A nivell material, el turisme que havia robat l'acusat va ser retornat al seu propietari i l'asseguradora es va fer càrrec dels seus múltiples desperfectes; la motocicleta va ser declarada sinistre total, i els desperfectes del darrer cotxe amb qui va xocar van ser coberts pel Consorci de Compensació d'assegurances. A banda, també es reclama pel casc i la roba del motorista i pel rellotge que duia l'agent quan va ser atropellada.

Finalment, els tres agents que van practicar la detenció van resultar ferits de diversa consideració, el més greu amb traumatismes al genoll, a la mà i a l'espatlla, que li van causar la baixa durant més d'un mes.

Petició de condemna de 14 anys i 3 mesos

A nivell punitiu, la Fiscalia demana al tribunal una condemna acumulada de 14 anys i 3 mesos de presó per diversos delictes. Pel furt d'ús de vehicle demana una pena de 9 mesos; per la falsedat en les matrícules, d'1 anys i 9 mesos; per la conducció temerària en concurs de conducció sense permís, 2 anys; per temptativa d'homicidi agreujat per l'atemptat a l'agent de l'autoritat, 9 anys, i, finalment, per la resistència a l'autoritat en concurs amb els delictes lleus de lesions, 9 mesos més.

A banda d'una multa de 3.000 euros i la privació del dret a conduir vehicles a motor durant 6 anys, la Fiscalia també reclama unes indemnitzacions que sumen un total de 85.548,99 euros, la més alta de les quals a favor de l'agent que va ser atropellada greument, per un import de 73.721,99 euros.