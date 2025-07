Dispositiu policial amb gossos en una fruiteria del carrer Providència de Manresa

Un dispositiu de la policia espanyola va mobilitzar dilluns passat diversos agents al carrer Providència de Manresa, on van intervenir en una fruiteria que va ser escorcollada a fons, incloent la participació de la unitat canina. Segons testimonis veïnals, l'home que regenta el comerç va ser emmanillat i traslladat en un vehicle policial. La policia manté el cas sota secret d'actuacions i no ha volgut confirmar detencions ni concretar el motiu de l'operatiu.

Sota secret d'actuacions

Una operació policial intensa va sacsejar aquest dilluns el carrer Providència de Manresa. Diversos veïns van ser testimonis d'un desplegament de la policia espanyola en una fruiteria del barri, que va ser escorcollada a fons. L'actuació va incloure la participació de gossos de la unitat canina, habitualment utilitzats en registres per detectar substàncies il·legals o altres indicis d'interès policial.

Tot i el fort desplegament i l'evident moviment policial, el cos no ha confirmat cap detenció. Fonts veïnals consultades per NacióManresa, però, asseguren que els agents es van endur emmanillat l'home que regenta l'establiment. Segons expliquen, l'escena es va viure a plena llum del dia, durant el matí, i va atreure l'atenció de diversos residents de la zona, que van seguir l'operatiu des dels balcons i la vorera del carrer.

La policia espanyola ha declinat fer declaracions sobre el dispositiu i s'ha limitat a assenyalar que es tracta d'una actuació que es troba sota secret de sumari. Això implica que no es faran públiques dades fins que no es tanqui el cas. Tampoc no han volgut aclarir si l'escorcoll forma part d'una investigació més àmplia ni quina naturalesa tindrien els fets que s'estarien investigant.