Tensió i crits a Manresa en una baralla entre una desena d'individus

La Policia Local de Manresa i els Mossos d'Esquadra han hagut d'actuar aquesta nit de diumenge a dilluns en una baralla entre una desena d'individus dividits entre dos bàndols a la carretera del Pont de Vilomara de la capital del Bages. Els sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès diverses persones ferides lleus per contusions, tot i que cap d'elles no ha requerit trasllat hospitalari. En l'operatiu s'haurien practicat tres detencions, tot i que aquesta informació encara no ha estat confirmada pel cos manresà.

Les primeres trucades a Emergències van ser a tocar de la mitjanit de diumenge a dilluns. Els testimonis avisaven d'una baralla entre una desena de persones que semblaven dividits en dos bàndols. Fins al lloc s'hi va dirigir la Policia Local de Manresa, que es va fer càrrec de l'operatiu, i els Mossos d'Esquadra que van arribar-hi poc després. També hi va arribar el Sistema d'Emergències mèdiques amb ambulància.

Tot i que el detall de l'actuació encara no ha pogut ser contrastada amb fonts oficials, l'operatiu es va allargar fins a les 3 de la matinada, entre recollia de testimonis i declaracions i la presumpta pràctica de les tres detencions. Segons els testimonis, la baralla va ser a mans nues, sense armes de cap tipus.

Aquesta notícia queda pendent d'actualitzar