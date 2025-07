Un incendi ha calcinat aquest dilluns al matí una nau industrial de planta baixa i dues plantes ubicada al terme municipal de Castellcir, al Moianès. Els Bombers han rebut l'avís poc després de les 7 del matí i han activat fins a tretze dotacions per fer front a les flames. L'estructura de l'edifici ha col·lapsat a causa del foc i la teulada s'ha ensorrat. Els 50 treballadors que hi havia dins l'espai han pogut sortir-ne a temps i no s'han registrat ferits.

El foc ha generat una gran columna de fum que ha portat els Bombers a demanar el confinament temporal de la població propera, recomanant tancar portes i finestres per evitar afectacions. Aquesta mesura, que ha tingut caràcter preventiu, s'ha aixecat menys d'una hora després, quan ha disminuït la intensitat de les flames. La nau es troba en un entorn forestal, i el cos d'emergències ha treballat des de l'exterior per evitar que el foc es propagués a la zona boscosa.