Un nou incendi agrícola torna a interrompre el servei de l'R4 a Manresa

Nou dotacions terrestres dels Bombers i un bombarder aeri treballen en un incendi que s'ha declarat poc abans de les 5 de la tarda d'aquest dilluns a la zona de la Torre Santa Caterina. Els Bombers han demanat a Renfe que interrompi el subministrament elèctric de la catenària de la línia R4, de manera que el servei de trens fins a Manresa està aturat.

A 3/4 i 5 minuts de 5 de la tarda s'ha declarat un incendi en un camp a la zona de la Torre Santa Caterina de Manresa. Els Bombers treballen sobre una superfície de 3 hectàrees de camp, però les flames també han entrat en zona forestal. Unitats terrestres ataquen el flanc dret amb extinció en marxa a la zona segada gràcies a la baixa intensitat de les flames. Efectius d'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) fan tasques a la cua de l'incendi, mentre que pagesos de la zona delimiten el perímetre amb maquinària agrícola pesada.

El perímetre de l'incendi es troba a uns 200 metres de Cal Cuques i a uns 300, passada la via, de Ca l'Estevet. Tot i que no sembla que l'incendi tingui massa recorregut, encara no se sap quan es podrà reprendre la cirsulació de trens per l'R4, que aquest dilluns al migdia ja ha estat aturada per un altre incendi a Sant Vicenç de Castellet.