Un incendi a Sant Vicenç de Castellet obliga a tallar la circulació de trens durant dues hores

Un incendi en un camp de cultiu a prop de la Torre del Breny a Sant Vicenç de Castellet ha obligat els Bombers a demanar tant a Renfe com als FGC la suspensió del trànsit de trens per les seves respectives vies i la retirada de la tensió al cablejat per poder treballat en l'extinció de les flames.

L'incendi s'ha declarat a 3/4 d'1 del migdia en un camp que es troba entre les dues línies de ferrocarrils. En el seu flanc dret, les flames han saltat la via dels FGC i en l'esquerre han quedat aturades a la via de Rodalies. Els Bombers, que han començat les tasques d'extinció des de terra, però també amb un bombarder aeri, han demanat a les dues companyies la suspensió de la tensió de les línies, fet que ha suposat la invalidació del trànsit ferroviari.

Passats 2/4 de 3 de la tarda, la tensió elèctrica ha pogut tornar a les línies i el trànsit s'ha anat recuperant paulatinament. Tot i que l'incendi encara no està controlat, des dels Bombers asseguren que les tasques estan molt avançades. Ara mateix hi treballen, només, quatre dotacions terrestres després que el mitjà aeris hagin tornat a la base.