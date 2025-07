Espectacle policial al Barri Antic per l'intent de robatori d'un patinet entre nens

Qualsevol que hagi passat per la plaça Sant Ignasi de Manresa aquest dijous al vespre ha pogut pensar que hi havia hagut un assassinat o un robatori a gran escala o una actuació contra el tràfic de drogues. Res més lluny de la realitat. Fins a set patrulles policials, dues de la Policia Local de Manresa i cinc dels Mossos d'Esquadra, algunes sense logotipar, i una quinzena d'agents, molts d'ells de paisà, s'han desplegat en aquesta plaça del Barri Antic... per l'intent de robatori d'un patinet entre nois de 12 i 13 anys.

L'espectacle policial, això sí, ha tingut el seu efecte: la gent que transitava pel carrer a 3/4 d'11 de la nit i veïns que han baixat per seguir l'evolució de l'operatiu de prop i en directe, s'han aplegat a les vores de la plaça com si fos un amfiteatre, per veure com, primer a un i després a un altre, els agents arraconaven contra una paret dos menors de 13 anys i, força estona després de demanar-los explicacions, se'ls enduien argollats amb unes manilles que gairebé s'esmunyien pels seus canells. També els vehicles que circulaven per la via Sant Ignasi afluixaven la marxa davant d'"un altre" operatiu al Barri Antic i contra nois joves racialitzats.

Pocs d'ells, excepte els implicats i els testimonis directes, sabien que aquella hiperbòlica actuació tenia com a origen l'intent de robatori d'un patinet, que no s'ha consumat, i que, això sí, a la víctima, un altre nen de la mateixa edat, li ha suposat una torta de braç quan intentava evitar que li fotessin el seu preuat vehicle. Una lesió que ha estat valorada pels sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) in situ, i que no ha requerit ni trasllat hospitalari.

Desplegament policial a la plaça Sant Ignasi per l'intent de robatori d'un patinet

Pere Fontanals

Tres contra un per robar un patinet que el pare de la víctima ha frustrat

Els fets han passat poc abans de 3/4 d'11 de la nit d'aquest dijous. Segons han explicat a NacióManresa els familiars de la víctima, tres nois de curta edat han intentat robar-li el patinet elèctric. El pare del noi ha vist els fets i ha sortit en defensa del seu fill. En veure l'adult, els tres nanos han fugit corrent, però entremig, la víctima s'ha fet mal al braç tot subjectant el vehicle per evitar la sostracció.

El propi pare ha trucat a emergències i poc després ha arribat una patrulla de la Policia Local de Manresa i els agents han començat a prendre declaració als afectats i als testimonis. També el SEM ha atès al nano, però l'ha instat a anar al CAP per fer-se el comunicat de lesions per adjuntar a la denúncia. De cop, han començat a arribar patrulles i patrulles dels Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de l'actuació. També algun vehicle convencional d'incògnit de la policia catalana amb agents vestits de carrer. Els agents de la Policia Local -la patrulla inicial i una segona que ha arribat després- s'han situat a l'accés de la plaça cap al carrer de les Escodines per evitar l'entrada de vehicles i també han fet feines de suport, mentre que els mossos parlaven i demanaven documentació a familiars i testimonis.

Mentre tot això passava, un dels familiars ha assenyalat un noi i una nena, ell més grandet i ella més jove, que passaven per un racó indicant "és ell, és ell". Corredisses dels agents per arribar fins al que portava la samarreta vermella. Era un dels presumptes lladres del patinet. El separaven de la més petita, que deixaven a banda, i el feien asseure's a l'esgraó d'un portal mentre vuit agents l'envoltaven tot fent-li preguntes. La situació s'ha allargat quinze minuts. Fins que ha arribat un altre noi, de la seva mateixa edat, que s'ha acostat voluntàriament on hi havia el gruix policial. Era un altre dels que han intentat quedar-se amb el patí.

Manilles a un i manilles a l'altre i conduïts a l'interior de la patrulla per portar-los a comissaria. La nena que acompanyava al de la samarreta vermella plorava desconsolada davant l'impacte visual: era la seva germana. Una última instrucció del policia als amiguets que intentaven consolar-la: "quan arribi a casa que digui als pares que pugin a comissaria, que hi tenim el seu fill".

Poc a poc, les patrulles han anat marxant i la plaça Sant Ignasi ha recuperat la normalitat. Només el xiuxiueig entre els tafaners i els plors de lluny de la nena, Escodines enllà, trencaven el silenci.