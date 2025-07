Ensurt a la C-16: quan un cotxe et ve de cara en plena autovia

Tot ha acabat bé. Però bé hauria pogut comportar una tragèdia. Un turisme ha circulat en sentit contrari a la C-16 durant un curt trajecte després que el conductor s'hagi confós per les obres a tocar de la benzinera del Lleó, a Sallent, i ha entrat a l'autovia pel lloc equivocat: una sortida que inicialment ha interpretat com a entrada. A la C-16 es pot circular fins a 120 km/h.

Segons ha dit als agents dels Mossos d'Esquadra que l'han aturat després, de seguida s'ha adonat de l'error i, com ha pogut, ha reduït la marxa i ha fet un canvi de sentit per orientar-se en la direcció correcta. Entretant, però, el 112 ha rebut fins a tres trucades de conductors que informaven que un vehicle anava en sentit Manresa pels carrils que conduïen cap a Berga. Un dels que ha trucat, a més, ha pogut enregistrar la seqüència de com es creuava amb el turisme despistat gràcies a una càmera integrada que té al cotxe.

Els fets han passat aquest dijous al migdia a la C-16 a Sallent. A 3/4 de 3 han començat a entrar les trucades al telèfon d'emergències. Quan els Mossos d'Esquadra han pogut localitzar el cotxe i l'han aturat, han sentit de l'home que s'havia confós a l'altura de la benzinera del Lleó per uns cons d'obra que hi havia, però que de seguida que ha entrat a la C-16 i ha vist els cotxes venint de cara, ha rectificat. El conductor ha donat negatiu en consum d'alcohol i drogues, però ha quedat denunciat per conducció temerària.