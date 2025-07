Un autobús de la línia 786, que cobreix el trajecte Manresa - Talamanca - Mura, ha circulat amb usuaris asseguts a terra a causa de la manca de seients i dispositius de seguretat a la part posterior del vehicle. El cas ha generat indignació entre els passatgers i ha estat denunciat públicament a través de les xarxes socials.

Denúncia pública a través de les xarxes socials

El cas ha sortit a la llum després que un usuari difongués un vídeo a la xarxa social X (antic Twitter) on es podia veure l'interior de l'autobús, amb diversos passatgers asseguts al terra. En el mateix fil, la companyia Sagalés, operadora del servei, va respondre que ja s'havia notificat la incidència al departament intern corresponent.

Hola @sagalesbus, teniu alguna explicació al fet de q la línea 786 Manresa Talamanca Mura, hi ha dies q porteu vehicles sense seients? @mossos això passa sovint, és legal portar els passatgers asseguts a terra? @LaVanguardia @elmonarac1 @versiorac1 @elperiodico_cat pic.twitter.com/dHw96U7aK5 — Jordi Milà  (@jordi_mila) July 1, 2025

Les imatges mostren com els viatgers han de desplaçar-se sense cap tipus de protecció, fet especialment preocupant tenint en compte que el trajecte inclou carreteres estretes i plenes de corbes. Els afectats afirmen que aquesta no és la primera vegada que es produeix una situació similar i alerten de la perillositat que comporta viatjar en aquestes condicions.

A més, els passatgers denuncien que el conductor no va oferir cap alternativa i que, tot i les circumstàncies, els va cobrar el preu íntegre del bitllet, que ronda els quatre euros.

Una línia reivindicada que presenta deficiències

El servei d'autobús entre Manresa, Talamanca i Mura és relativament nou i molt esperat per les poblacions que recorre, ja que fins fa poc no disposaven de cap connexió de transport públic. Segons ha explicat Salvador Mañé, alcalde de Talamanca, a TV3, la implantació de la línia va ser fruit d'un llarg procés de reivindicació i negociació per part dels municipis afectats.

L'Ajuntament de Talamanca va tenir coneixement del primer incident la setmana passada i va traslladar immediatament la situació a la Generalitat de Catalunya, demanant una solució ràpida. Tanmateix, el problema es va repetir aquest dimarts, abans de rebre cap resposta oficial.

Fonts municipals esperen que la Generalitat es pronunciï aquest dimecres i prengui mesures perquè aquesta situació no es torni a repetir. L'incident ha reobert el debat sobre la qualitat i seguretat del transport públic en zones rurals i ha generat malestar entre els usuaris que, després d'anys sense servei, ara es troben amb condicions inadequades.