Usuaris i treballadors de Monbus reclamen al Parlament un règim sancionador per garantir la qualitat del servei

Aquest dimecres representants de la plataforma Bus Manresa Barcelona i del col·lectiu Expulsem Monbus s'han reunit al Parlament amb diputats dels Comuns, del PSC, ERC, Junts i PP per reclamar millores urgents en el servei que presta l'empresa Monbus a la línia Manresa-Olesa-Barcelona. També hi han assistit representants sindicals de la plantilla. La reunió, convocada pel grup dels Comuns, s'ha produït dos dies després que es confirmés oficialment l'adjudicació del servei a la mateixa empresa per quatre anys més. La CUP, que tenia previst assistir-hi, finalment s'ha excusat.

Durant la trobada, els representants de les entitats i els treballadors han exposat les seves reivindicacions i han demanat un règim sancionador efectiu per garantir el compliment de les condicions i la qualitat del servei. Segons han explicat en roda de premsa posterior, els grups parlamentaris s'han compromès a estudiar la situació i fer arribar les demandes al Govern i al Departament de Territori.

Demanen un canvi de model amb garanties

"El que volem és garantir la seguretat i qualitat del servei i sembla que tothom hi està d'acord, passi o no per mantenir l'empresa Monbus", ha assenyalat Eli Soler, portaveu de la plataforma Bus Manresa Barcelona. En declaracions des del faristol del Parlament, ha remarcat que els diputats "han escoltat les nostres demandes" i han coincidit en la necessitat d'introduir mecanismes de control i sanció davant d'incompliments.

Els representants sindicals, per la seva banda, han posat sobre la taula "els problemes recurrents" que pateix la plantilla i que, segons han explicat, tenen un impacte directe sobre la qualitat del servei. El portaveu sindical Josep Llemes ha assegurat que els partits polítics presents s'han mostrat receptius a estudiar accions i han animat tant usuaris com treballadors a continuar també la via judicial, si cal.

Renovació de la concessió malgrat les queixes i els expedients

La reunió s'ha celebrat només dos dies després que la Generalitat fes oficial la nova adjudicació del corredor Manresa-Olesa-Barcelona a l'empresa La Hispano Igualadina, del grup gallec Monbus. La decisió ha generat indignació entre usuaris i partits polítics després d'anys de queixes pel mal servei i dos expedients sancionadors oberts a l'empresa. Malgrat tot, la companyia ha obtingut la millor puntuació tècnica i econòmica en el concurs públic.

El nou contracte, de quatre anys, inclou les línies exprés e22 (Manresa–Barcelona), e23 (Monistrol–Olesa–Barcelona) i la línia convencional amb parades a diversos municipis. Segons el Departament de Territori, l'adjudicació suposarà un augment global del 46% en l'oferta d'expedicions, i del 70% en el cas dels busos exprés.