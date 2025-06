Monbus manté el servei de bus Manresa-Barcelona tot i l'historial de queixes dels usuaris

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha adjudicat oficialment el servei d'autobús del corredor Manresa, Olesa, Barcelona a La Hispano Igualadina SL, del grup Monbus, la mateixa empresa que el prestava fins ara i que arrossega anys de queixes d'usuaris i almenys dos expedients sancionadors per part de la Generalitat. Tot i l'historial d'incompliments, la companyia ha tornat a obtenir la millor puntuació al concurs públic i continuarà operant durant un període de quatre anys.

La nova concessió inclou tres línies: l'exprés e22 (Manresa - Barcelona), l'e23 (Monistrol - Olesa - Barcelona) i la línia convencional amb parada a diversos municipis del recorregut. Segons ha explicat la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, el nou contracte suposarà un augment global del 46% en l'oferta d'expedicions i una "millora generalitzada del servei". "L'objectiu és garantir una mobilitat eficient entre Manresa i Barcelona, amb més cobertura, freqüències i qualitat", ha assegurat durant la roda de premsa d'aquest dimarts.

Millores anunciades: més freqüències, servei nocturn i vehicles nous

Les principals novetats anunciades pel Departament inclouen un increment del 70% en les expedicions dels serveis exprés e22 i e23, que ara també funcionaran els caps de setmana, així com l'ampliació de la franja horària amb reforços a les hores punta. La línia convencional, per la seva banda, incorporarà parades als municipis de Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet i començarà a operar durant les nits de divendres a dissabte i de dissabte a diumenge amb freqüències de dues hores. Fins ara, aquest corredor no disposava de servei nocturn.

Pel que fa a la flota, es preveu la incorporació de 24 autobusos titulars i 9 de reserva, tots amb etiqueta ECO, wifi, USB per seient, càmeres de videovigilància i una plaça per a persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles tindran una antiguitat mitjana inferior a 2,5 anys i no podran superar els 7 anys durant la vigència del contracte.

També es desplegarà un sistema tecnològic per millorar la informació a les persones usuàries, amb pantalles informatives dins els vehicles, aplicació mòbil amb informació en temps real, atenció telefònica i digital, i gestió centralitzada d'incidències i reclamacions.

Una adjudicació polèmica: expedients i queixes recurrents

Tot i aquestes millores anunciades, el nom de Monbus ha estat vinculat en els darrers anys a nombroses queixes d'usuaris i a un servei que ha acumulat diversos incompliments. El cas més destacat va ser el de l'any 2017, quan una auditoria impulsada per la Generalitat va acreditar deficiències greus en el servei prestat per Monbus. Aquella auditoria va donar lloc a un expedient sancionador, i el Departament va iniciar un segon expedient l'any 2024 del qual, a dia d'avui, encara no s'han fet públics els resultats.

Les crítiques més habituals al servei durant aquest període han estat relacionades amb la manca de puntualitat, vehicles envellits, retards recurrents, cancel·lacions sense avís i manca de comunicació amb els usuaris. Aquestes deficiències han generat reiterades protestes de passatgers, especialment estudiants i persones que el fan servir per motius laborals.

Amb aquesta adjudicació, el Govern català confia que el nou contracte "posi fi a aquest historial" i compleixi els nous requisits de qualitat, però el fet que es mantingui l'empresa ha aixecat recels entre part del teixit d'usuaris i col·lectius de defensa del transport públic. Des de Territori, però, argumenten que el concurs ha estat resolt per puntuació tècnica i econòmica, i que Monbus ha presentat la millor proposta, tal i com va avançar NacióManresa el passat mes d'abril.

Continuïtat amb incògnites

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat de Manresa, Carles Garcia, i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, han assistit també a la presentació de la nova concessió, en què han mostrat confiança en la millora del servei i en el compliment dels compromisos per part de l'operadora. No obstant això, les expectatives de millora conviuen amb l'escepticisme de bona part dels usuaris, que esperen que aquest nou contracte sigui, aquesta vegada sí, un punt d'inflexió real i no un canvi de forma sense canvi de fons.