Rescatats quatre cadells arrencats de la mare per vendre'ls il·legalment

Tècnics de la Unitat de Sanitat de l'Ajuntament i agents de la Policia Local de Manresa, en una actuació conjunta, van entrar el passat 30 de juny a uns baixos del carrer Santa Llúcia, per comprovar una trucada que denunciava que s'hi feia venda il·legal de cadells de gos. Un cop a dins, tècnics i agents van trobar-hi quatre gossets en edat d'alletament que no estaven identificats amb microxip i sobre els quals la persona que hi havia a l'immoble no va poder-ne acreditar l'origen. La situació de salubritat dels animals tampoc no era la més adequada.

Els cadells es van dur al Mòdul Municipal d'Acollida d'Animals de Companyia (MMAAC) on des dos dies abans, el 28 de juny, hi havia una gossa adulta femella que havia tingut cries recentment, amb les mames encara inflades de llet, que havia estat abandonada, i que havia estat recollida al carrer Sant Bartomeu pels serveis municipals. Tot i que no es pot corroborar del cert, des dels serveis de l'Ajuntament s'apunta que la reacció que van tenir els cadells en trobar-se amb la gossa fa pensar que podria ser-ne la mare.

Encara abans, el 27 de juny, la Policia Local de Manresa havia donat suport a la recollida d'un altre gos a la zona de la Fàbrica Nova, tot i que des de l'Ajuntament apunten que no es pot relacionar amb el cas de la gossa i els seus presumptes cadells.

Aixopluc denuncia una campanya de "tràfic" de gossos

L'associació protectora d'animals i plantes de Manresa, Aixopluc, per la seva banda, ha denunciat a les xarxes socials que tot plegat forma part d'una campanya de "tràfic" de gossos d'una persona que ja ho havia fet anteriorment. Aixopluc assegura que la femella amb els quatre cadells va ser venuda fa dues setmanes per 120 euros i que, després d'abandonar la gossa, el comprador pretenia fer negoci amb la venda dels cadells. "Els cadells no es poden separar de la mare a les 3 o 4 setmanes. Pot tenir conseqüències greus per al desenvolupament físic i mental dels cadells, si es que sobreviuen", va explicar en el mateix apunt la protectora. Tots aquests extrems, però, no han estat corroborats per l'Ajuntament ni per la policia per falta de proves.

Actualment, l'Ajuntament de Manresa està pendent dels informes veterinaris tant de la gossa del carrer Sant Bartomeu com dels cadells del carrer Santa Llúcia.