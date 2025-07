Tres detinguts a Manresa per explotar treballadors en tallers tèxtils il·legals

Una operació conjunta entre la Guàrdia Civil i la Policia Local de Manresa ha culminat aquesta setmana amb la detenció de tres persones acusades de gestionar dues activitats tèxtils il·legals a la ciutat. Els arrestats estan sent investigats per un delicte contra els drets dels treballadors, pertinença a organització criminal i diverses infraccions laborals.

Els agents van intervenir primer al carrer Martí i Julià, número 8, on dimecres de matinada van localitzar cinc persones treballant sense contracte ni autorització legal per residir i treballar a l'Estat. Paral·lelament, es va comprovar que el taller operava sense la llicència municipal d'activitat, fet pel qual va ser precintat per la Policia Local.

Posteriorment, la investigació va conduir els agents fins a un segon espai al carrer Providència, 41, també operatiu com a taller tèxtil, on es van identificar set treballadors, dels quals tres no disposaven de contracte laboral. Els responsables dels dos locals, que presumptament compartien gestió, han estat detinguts i posats a disposició judicial.

Els cossos policials mantenen oberta la investigació per determinar l'abast total de l'activitat il·legal i la possible existència d'altres punts de producció vinculats a la mateixa xarxa.