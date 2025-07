Roben a la Regina del Barri Antic perfums per valor de més de 40.000 euros

La perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa, en ple Barri Antic, va patir un robatori amb força al seu magatzem la passada nit de diumenge a dilluns i els lladres -tres individus segons veïns que van veure l'acció- es van endur perfums de gamma alta per valor de més de 40.000 euros, a preu de cost, segons ha denunciat la responsable de l'històric establiment de la capital del Bages.

Les responsables de la perfumeria van detectar dilluns, a l'hora de l'obrir, que la persiana de la botiga havia estat forçada i que havien aconseguit aixecar-la un pam de terra, però quan van entrar-hi van comprovar que tot estava en ordre i van imaginar que el robatori havia quedat en una temptativa. La sorpresa va arribar poc després quan van accedir al magatzem, que es troba en un altre local just davant de la botiga, i es van trobar la porta forçada, un desori de caixes i cartrons a terra i els prestatges on tenien els perfums totalment buits, sense ni una trista colònia.

Els lladres s'havien dirigit directament a la part de perfumeria i ni s'havien mirat altra mercaderia, molt més econòmica com sabons o desodorants. Per treure tot el material del magatzem van aprofitar que hi havia els contenidors del sistema porta a porta de recollida selectiva per omplir-los i endur-se còmodament la gran quantitat d'estoc que van robar. Un cop revisat el magatzem i confrontar-lo amb les dades administratives del programa informàtic, ha valorat l'estoc sostret en més de 40.000 euros, a preu de cost. "Evidentment, a preu venut la quantitat és més elevada, i més tenint en compte que bona part dels productes s'han encarit més d'un 20% els darrers mesos, ja que nosaltres fem compres per volum, que ens duran molt temps", ha assenyalat.

Prestatges buits al magatzem de la Regina, on hi havia la perfumeria

Pere Fontanals

Denuncia inacció de la Policia Local de Manresa

Un dels temes que més ha disgustat a la responsable de la botiga, però, és que un veí va trucar a la Policia Local de Manresa la matinada de dilluns, sobre la 1, per denunciar que hi havia tres persones que estaven robant al magatzem "i ningú no s'hi va presentar durant tota la nit". A la dona li consta -perquè el veí li va ensenyar- una trucada que es va allargar gairebé 2 minuts, sense que el cos policial local assistís al lloc dels fets. "Si no podien perquè tenien altres serveis, podrien haver derivat als Mossos d'Esquadra -raona-, però no ho van fer".

Els Mossos d'Esquadra van anar al comerç l'endemà al matí, quan les dues treballadores els van avisar després d'obrir. Després de la inspecció, ja a la tarda, van presentar denúncia a la comissaria de proximitat del carrer Alfons XII. Els Mossos tenen la investigació oberta.