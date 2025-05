Moià votarà sobre l'escorxador, però amb una pregunta més àmplia

Moià tindrà consulta popular no referendària sobre l'ampliació de l'escorxador i la construcció d'una planta de biogàs, però la pregunta ampliarà l'abast del redactat a la regularització i ampliació del polígon industrial del Prat, que és on s'han de fer aquestes dues variacions urbanístiques. El ple de l'Ajuntament ha tombat la moció original de la comissió, amb els vots en contra del govern d'Ara Moià, però ha aprovat una segona moció presentada d'urgència pel mateix govern, amb l'abstenció de Junts i el vot en contra de Capgirem. Tot plegat mentre que al carrer, just davant de l'Ajuntament, unes dues-centes persones es concentraven convocats per la comissió per fer pressió.

Per defensar aquesta moció d'urgència, l'alcalde Dionís Guiteras ha exposat que "no és just" fer una pregunta "només sobre allò que no ens agrada", i com que l'ampliació de l'escorxador i la construcció de la planta de biogàs va supeditada a la regularització i ampliació del polígon industrial del Prat, la moció del govern proposa que la pregunta sigui aquesta.

Davant aquest canvi, la regidora de Capgirem Lakshmi Roset ha retret al govern que "ningú no ha demanat" una pregunta com la que presenten, que considera "tendenciosa" perquè fa "xantatge emocional" preguntant sobre la regularització del polígon industrial. "La pregunta de la comissió està avalada per la Generalitat, la seva no", ha conclòs. Per part de Junts, la seva portaveu Maria Tarter ha valorat positivament que el govern presenti una moció pròpia i ha volgut mostrar-se esperançada que es posi d'acord amb la comissió sobre la pregunta. La moció del govern ha prosperat amb el vot en contra de Capgirem i l'abstenció de Junts.