Primavera en Viu tornarà a florir al cor de Moià amb art en directe i talent local

El pròxim diumenge 25 de maig, el Pati de Can Carner, un espai patrimonial excepcional i poc utilitzat al centre de Moià, acollirà la segona edició del Primavera en Viu, una trobada d'artistes del Moianès i entorns que convida a gaudir de la creació contemporània en viu, a l'aire lliure i en un ambient proper. Aquesta proposta, impulsada pel projecte cultural A cobert, té com a objectiu donar visibilitat al talent artístic de la comarca i generar espais d'intercanvi entre creadors i públic, fora dels circuits habituals i amb una mirada arrelada al territori.

Després d'una primera edició celebrada el 2024 amb una gran acollida per part del públic i dels artistes participants, Primavera en Viu tornarà aquest 2025 per reafirmar-se com una cita imprescindible de la primavera cultural moianesa. Amb una entrada única de 15 euros, i de les 11 del matí a les 3 del migdia, el Pati de Can Carner s'omplirà de música, dansa, pintura en directe, poesia i edició col·lectiva de fanzins. L'activitat es clourà amb un vermut compartit, pensat com a moment de trobada informal i celebració conjunta de la creativitat local.

La programació d'enguany comptarà amb propostes de creadors vinculats al Moianès i a comarques properes. Destaquen, entre d'altres, la jove ballarina moianesa Lluna Galarza Serra, amb una peça de dansa contemporània de creació pròpia, i Marta D. Geijo, que oferirà un concert íntim de veu i guitarra amb cançons d'autoria pròpia que parteixen de l'experiència emocional i la introspecció. També hi haurà una acció pictòrica en directe a càrrec d'Oscar Valgreen, la presentació performativa d'un fanzín col·lectiu realitzat en tallers previs, i una actuació de Neil Sabatés i Cai Godayol amb una proposta que barreja poesia sonora, electrònica i experimentació vocal.

Aquest esdeveniment forma part del compromís d'A cobert, espai de pensament crític i creació artística amb seu a Moià, per acompanyar, activar i visibilitzar el talent artístic de proximitat, generant oportunitats perquè els artistes puguin compartir la seva feina i connectar amb el públic des del territori. “Primavera en Viu” és també una aposta per repensar com, on i amb qui es produeix cultura al món rural, tot obrint espais de trobada intergeneracional, feminista i sostenible.

El Pati de Can Carner, situat a pocs metres de la plaça Major i habitualment tancat al públic, esdevé en aquesta ocasió un escenari efímer de creació i celebració, mostrant el potencial dels espais patrimonials en desús com a llocs de vida i cultura. Amb aquesta proposta, A cobert vol continuar trenant vincles entre artistes, veïnes i entitats del poble, fomentant una cultura arrelada, oberta i compromesa.