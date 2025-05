Gairebé 1.600 alumnes de la Catalunya Central interpretaran la cantata «Real» al Kursaal

Un total de 1.577 alumnes de cicle de Mitjà i Superior de Primària de 46 escoles del Bages (13 de Manresa, 23 de la resta del Bages), 2 del Moianès, 3 de l'Anoia, 2 del Berguedà i 1 del Vallès Occidental participaran aquesta setmana, de dilluns a divendres, en els set concerts de Real, la cantata amb composició musical de Xavier Pastrana i dramatúrgia de Llucia Ramis que promou L'Auditori de Barcelona. En aquesta dissetena edició de Cantània a Manresa les sessions seran de dilluns a dimecres a les 7 de la tarda, i dijous i divendres, a les 5 de la tarda i a 2/4 de 9 del vespre.

Cantània és una activitat adreçada a l'alumnat de segon i tercer cicle de Primària. Per a poder-hi participar, el seu professorat de música assisteix a tres jornades de treball a partir de les quals va preparant el repertori amb els nens que faran els concerts. Cada escola té el disc per poder treballar sobre les parts instrumentals des de sis mesos abans dels concerts. Cada any s'estrena una cantata per a instrumentistes, solistes i gran cor.

Aquest any a Real, la Vera i l'Ernest són personatges de videojoc. L'Ernest vol saber què hi ha més enllà de les aventures que estan condemnats a repetir, vol sortir del rectangle on estan tancats. La Vera li diu que realitat i ficció són el mateix, i que l'una serveix per explicar l'altra (a través dels contes, les faules o amb metàfores). Com que no el convenç, li mostra les realitats d'alguns nens i nenes enganxats al videojoc que ells protagonitzen. Llavors tots dos salten al món tangible i l'Ernest s'espanta, perquè ja no té la protecció de la pantalla. De fet, la Vera i l'Ernest també són jugadors que s'evadien mitjançant un món al qual eren herois immortals. Ara han d'aprendre que tothom és alhora persona i personatge, real i representació, sempre protagonista del joc de la vida.

Cantània és una activitat amb diferents fases d'actuació: sessions de formació amb el professorat, treball del professorat a la seva aula i concerts interpretats per l'alumnat. Durant el curs es treballa tant des de l'organització com des de l'escola. L'objectiu és organitzar un acte per als alumnes que, per les característiques globals pensades exclusivament per a ells, per la qualitat i per la implicació personal i col·lectiva en l'acte, es converteixi en una vivència musical important i inoblidable.

Cantània és un dels cinc projectes educatius del Teatre Kursaal de Manresa, que s'ofereixen a escolars des de 2 anys (P2) i fins a 4t d'ESO.