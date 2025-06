Ex Abrupto arrencarà amb un partit de futbol amb una pilota hiperrealista en forma del cap Franco

L'art, la memòria i la provocació es tornaran a trobar a Moià aquest cap de setmana amb la celebració de la desena edició del festival Ex Abrupto. Més de quaranta artistes i col·lectius integraran un cartell que, sota el lema Gènesi, convida a explorar nous inicis a través de pràctiques contemporànies arriscades, discursos transformadors i accions directes en el territori. La cita tindrà lloc els dies 4 i 5 de juliol, però ja escalfarà motors el dimecres 3 amb una sessió preinaugural que no deixarà ningú indiferent: La copa del Generalísimo, una acció de futbol performatiu impulsada per l'artista Eugenio Merino i el col·lectiu nord-americà Indecline, en què la pilota serà una rèplica hiperrealista del cap de Franco.

Un festival que denuncia, crea i activa

Amb aquesta proposta inicial, Ex Abrupto encetarà el festival amb una contundent crítica a la impunitat del franquisme i a la instrumentalització històrica de l'esport com a eina de poder. La performance es retransmetrà en directe i donarà el tret de sortida a una edició que manté l'esperit combatiu i crític del certamen, coorganitzat per l'Ajuntament de Moià i Vanderpla, sota la direcció artística del col·lectiu Ex Abrupto.

La inauguració oficial tindrà lloc divendres al vespre, i ho farà amb una proposta escènica que fusiona dansa contemporània i música de cambra. La creadora Mabel Olea i l'Orquestra de Cambra del Moianès presentaran una peça inèdita que combina el gest, la ironia i l'experimentació sonora, en una mostra més del compromís del festival amb la col·laboració entre creadors emergents i teixit cultural local.

De la memòria de les Coves del Toll al futur posthumà

Entre les propostes més destacades d'aquesta edició hi ha la peça audiovisual Desde el umbral de un sueño me llamaron, de la comissària i investigadora Vanesa Peña Alarcón, fruit d'una recerca sobre les Coves del Toll durant la Guerra Civil i el franquisme. El projecte, desenvolupat a l'espai A Cobert, es podrà veure al Museu de Moià fins a finals d'agost i planteja una revisió crítica i especulativa del passat a través del llenguatge fílmic.

També s'hi podrà veure l'obra de Joan Morey, que investiga el poder a través de la performance, i una peça de María Cañas, que manté la seva mirada irreverent i crítica mitjançant la reapropriació d'imatges. El col·lectiu Estudio San Martín, per la seva banda, sorprendrà amb La Sagrada Biblia Artificial, un llibre creat amb intel·ligència artificial que reescriu el Gènesi des d'una perspectiva posthumana.

Comissariats, arts sonores i propostes per a tots els públics

El festival comptarà amb dos comissariats que exploren el concepte de Gènesi. El cicle performatiu I l'acció es va fer verb, comissariat per Irene Vicente Salas, inclourà accions de Paola Massi, Alejandro Curiel i Maria Stoyanova, mentre que el cicle fílmic La possibilitat d'una forma, a càrrec de Cloe Masotta, presentarà peces d'Elena Duque, Azucena Losana i el Colectivo Los Ingrávidos. Ambdues propostes aporten una mirada crítica i poètica sobre els orígens, tant des del cos com des de la natura.

L'edició d'enguany també reforça l'àmbit sonor, amb actuacions de SDH, SMForma, Eli Gras i altres noms vinculats a la música experimental. Paral·lelament, el mercat d'autoedició doblarà la seva presència respecte a anys anteriors, i inclourà projectes editorials, fanzines, col·lectius visuals i músics independents. Aquesta àrea ha estat comissariada per Bone x Iklektik i Empty 6 Pack, consolidant els vincles entre l'autoedició i l'art emergent.

Pedagogia, xarxa i implicació del poble

Ex Abrupto també vol ser una plataforma educativa i de promoció artística. En aquesta línia, ha tancat convenis de col·laboració amb BAU (Barcelona), l'Escola d'Art de Vic i la Universidad Católica de Temuco (Xile). A més, el projecte Ars Educandi, desenvolupat amb escoles de Moià, permetrà exposar les creacions de l'alumnat a diversos establiments del poble, gràcies a la col·laboració amb l'Associació de Botiguers i Comerciants de Moià (ABIC Moià).

Deu anys de frescor, risc i territori

Ex Abrupto arriba als deu anys de vida amb la voluntat ferma de mantenir viu el seu esperit irreverent, interdisciplinari i compromès amb el territori. El festival és, a dia d'avui, un dels espais de referència de l'art contemporani alternatiu a Catalunya, i celebra aquesta efemèride amb una edició carregada de pensament crític, acció col·lectiva i provocació política.

Amb el tret de sortida fixat per aquest dimecres 3 de juliol, amb La copa del Generalísimo, Moià es prepara per tornar a esdevenir un epicentre de creació contemporània radical. Ex Abrupto convida a la reflexió i a la sacsejada, i ho fa fidel al seu lema fundacional: ni neutralitat ni confort – només art amb dents.