L'oficina itinerant de la Síndica de Greuges tornarà a Manresa el 23 de setembre

L'oficina itinerant de la Síndica de Greuges de Catalunya farà el seu tercer desplaçament de l'any a Manresa el pròxim dilluns 23 de setembre. En el marc del conveni d'atenció singularitzada entre l'Ajuntament de Manresa i la institució, la jornada servirà per atendre queixes i consultes de la ciutadania, tant de manera presencial com a distància.

L'atenció tindrà lloc de 9 del matí a 2 del migdia al Centre Cultural El Casino (Passeig Pere III, 27). Les persones que vulguin ser ateses hauran de demanar cita prèvia a través del lloc web oficial de la institució, per telèfon gratuït al 900 124 124, o bé mitjançant un correu electrònic a sindic@sindic.cat.

Un servei per defensar els drets de la ciutadania

La Síndica de Greuges de Catalunya és l'organisme que vetlla pel bon funcionament de l'Administració pública i per la defensa dels drets de les persones davant possibles abusos, negligències o males pràctiques. La seva tasca inclou supervisar l'actuació de la Generalitat, els ajuntaments, diputacions i consells comarcals, així com empreses privades que presten serveis d'interès general, com ara la llum, el gas, l'aigua, la telefonia o els serveis postals.

La visita a Manresa respon a l'objectiu de garantir un accés proper i efectiu a la institució, especialment per a aquelles persones que no poden desplaçar-se a Barcelona o fer les gestions per via digital. L'atenció es fa en format confidencial i personalitzat, i pot servir tant per presentar queixes com per fer consultes, suggeriments o demanar assessorament sobre temes relacionats amb l'administració pública.

Amb aquestes visites itinerants, la institució de la Síndica reforça la seva presència arreu del territori, afavorint la proximitat institucional i promovent una cultura administrativa més transparent i al servei de les persones.