La Colla Dintre el Bosc celebra 74 anys de sardanes

La colla sardanista Dintre el Bosc de Manresa celebrarà aquest dissabte, 5 de juliol, el seu 74è aniversari, una fita que arriba carregada d'emoció, memòria i projecció de futur. L'activitat tindrà lloc a la tarda i al vespre, i servirà tant per retrobar-se amb antics i nous membres com per posar fil a l'agulla als actes de celebració dels 75 anys, que tindran lloc el 2026.

Durant gairebé tres quarts de segle, Dintre el Bosc ha estat molt més que una colla sardanista: ha esdevingut una comunitat unida per l'estima a la dansa, a la cultura catalana i a la ciutat de Manresa. A través d'assajos, concursos, balls, dinars, concerts i tota mena d'activitats, els membres de la colla han construït una història compartida plena de moments inoblidables.

Una jornada per compartir, recordar i mirar endavant

Els actes de celebració tindran lloc a partir de les 5 de la tarda i s'estendran fins entrada la nit, amb una proposta oberta a tothom, especialment a aquells que n'han format part en algun moment de la seva història, així com a totes aquelles persones que tinguin ganes de conèixer de prop la colla i sumar-s'hi.

El programa d'actes és el següent:

17.00 h - Taller de projectes per al 75è aniversari . Una sessió oberta a tothom per començar a imaginar i preparar la celebració dels 75 anys. Es vol recollir idees, records i propostes que ajudin a fer d'aquesta efemèride un esdeveniment especial i participatiu.

. Una sessió oberta a tothom per començar a imaginar i preparar la celebració dels 75 anys. Es vol recollir idees, records i propostes que ajudin a fer d'aquesta efemèride un esdeveniment especial i participatiu. 19.00 h - Concert Dintre el Bosc canta . Un espai lúdic i musical, protagonitzat pels propis membres de la colla i amics, amb cançons que formen part de la seva trajectòria i que connecten amb el sentiment de grup i de país.

. Un espai lúdic i musical, protagonitzat pels propis membres de la colla i amics, amb cançons que formen part de la seva trajectòria i que connecten amb el sentiment de grup i de país. Sopar d'aniversari . Un àpat compartit per celebrar la història viscuda i brindar pel futur. El sopar serà un moment de retrobament i de germanor entre generacions.

. Un àpat compartit per celebrar la història viscuda i brindar pel futur. El sopar serà un moment de retrobament i de germanor entre generacions. 22.00 h - Ballada de sardanes amb la Cobla Berga Jove. La cloenda de la jornada arribarà amb la tradicional ballada de sardanes, que es farà a les deu del vespre i comptarà amb la música en directe de la Cobla Berga Jove. Una manera festiva i emotiva de tancar la celebració.

Una colla amb present viu i futur ambiciós

Amb aquest 74è aniversari, la Colla Dintre el Bosc demostra que continua viva, activa i amb una gran capacitat de sumar complicitats i d'adaptar-se als temps. La jornada serà també una invitació oberta a totes aquelles persones que vulguin apropar-se al món de la sardana i fer créixer la colla. Tal com afirmen des de l'organització: "És possible que en algun moment hagis format part del grup, o potser ara et ve de gust començar. T'esperem amb els braços oberts per fer-la encara més gran i divertida".

Amb una mirada posada al futur, però sense oblidar els valors i la passió que l'han fet gran, Dintre el Bosc comença a escriure les primeres línies del que serà el seu 75è aniversari, una efemèride que vol ser compartida amb la ciutat i amb tothom que, en algun moment, ha ballat -literalment o simbòlicament- dins d'aquest bosc sardanista.