Artés celebrarà el 53è Aplec de la Sardana amb tres cobles i una trentena de peces

Artés tornarà a convertir-se aquest dissabte, 5 de juliol, en un dels epicentres de la sardana a la Catalunya central amb la celebració del 53è Aplec de la Sardana, una cita consolidada que reunirà tres cobles de prestigi en un entorn emblemàtic com el Parc Municipal. L'acte començarà a les 9 del vespre, però des de les 8 del vespre hi haurà servei de bar, entrepans i postres per a tothom qui vulgui sopar abans de l'audició. L'entrada és lliure, i es poden reservar taules prèviament trucant als telèfons 610 877 052, 93 830 54 87 o 93 830 60 78.

Enguany, l'aplec comptarà amb les actuacions de les cobles Ciutat de Girona, Marinada i Mediterrània, que oferiran conjuntament un extens repertori amb prop de trenta sardanes, entre elles peces de lluïment de tenora i de cobla que faran les delícies del públic assistent.

Repertori extens i variat

La programació musical inclourà títols com Banyuls ciutat pubilla de Max Havart, La masovera guapa de Josep Blanch i Reynalt, Manel de Marcel Sabaté o Fruint de l'amistat de Martirià Font. També hi haurà peces emblemàtiques com La Vall de Ribes de Josep Coll i Ferrando i El meu poble de Ricard Viladesau.

Els lluïments, sempre esperats pels aficionats, inclouen obres com Enaltidora (lluïment de tenora) de Josep Coll i Ferrando, Ginjolejant (lluïment de dues tenores) de Lluís Alcalà, i Ocells primerencs (lluïment de cobla) de Lluís Pujals. El conjunt final serà un moment destacat amb les interpretacions de Doll d'amor de Joaquim Hostench i L'Aplec d'Artés de Francesc Mas i Ros.

Tradició viva

L'Aplec de la Sardana d'Artés és un dels esdeveniments culturals més rellevants del calendari estiuenc del municipi i cada any atrau sardanistes de tot el territori. El fet de mantenir tres cobles en directe i un programa musical ric i diversificat consolida aquest aplec com una de les cites imprescindibles per als amants de la música de cobla i la dansa tradicional catalana.