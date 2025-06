El Parc de la Séquia presenta una àmplia programació d'estiu

El Parc de la Séquia ha preparat una proposta d'activitats d'estiu que convida a conèixer i viure el territori a través d'un programa ric i divers, pensat per a tots els públics. Amb tres grans cicles com a eixos centrals -les caminades guiades, l'Estiu en Família i les activitats al Museu de l'Aigua i el Tèxtil-, el projecte aposta per una combinació de cultura, natura, sostenibilitat i lleure per als mesos de calor.

Caminades guiades per conèixer l'entorn de la Séquia

Una de les propostes centrals del programa és el Cicle de Caminades i Senderisme, que permet conèixer a peu diversos espais emblemàtics vinculats al canal medieval de la Séquia i al seu entorn. Els itineraris, pensats per a públics de totes les edats, combinen el descobriment del patrimoni hidràulic amb el paisatge agrícola que conforma aquest entorn singular del Pla de Bages.

A través d'aquestes sortides guiades, les persones participants poden entendre com l'obra hidràulica medieval de la Séquia va transformar el territori i com encara avui és un element viu, tant per la seva funcionalitat com pel seu valor cultural i natural.

Tallers i activitats per a famílies els caps de setmana

Els caps de setmana es transformaran en espais per al lleure compartit gràcies al programa Estiu en Família al Parc de la Séquia. Tallers creatius, contacontes, visites teatralitzades i activitats a l'aire lliure ompliran l'agenda familiar, amb una mirada centrada en l'educació ambiental, la cultura de l'aigua i la participació dels més petits.

Aquesta programació busca no només entretenir, sinó també generar coneixement i consciència sobre la importància de cuidar el patrimoni natural i cultural que ens envolta. Les activitats han estat dissenyades perquè siguin divertides, educatives i accessibles, i conviden a descobrir nous espais del parc a través del joc i la imaginació.

Activitats estivals al Museu de l'Aigua i el Tèxtil

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil amplia la seva oferta estiuenca amb una sèrie de tallers i activitats dinamitzades que connecten passat i futur a través de la ciència, la sostenibilitat i la creativitat. Les propostes inclouen tallers tecnològics, activitats familiars i visites guiades temàtiques, amb l'objectiu de posar en valor tant el patrimoni industrial com la gestió moderna dels recursos hídrics.

Una de les novetats destacades d'aquest estiu és la visita combinada al Museu i al taller de Mosaics Martí, que ofereix una experiència immersiva dins l'univers del modernisme i l'art aplicat, en un entorn que connecta tradició i innovació.

Una proposta transversal i participativa

La programació d'estiu del Parc de la Séquia s'articula amb una clara voluntat de promocionar l'educació ambiental, fomentar la cultura de l'aigua i dinamitzar el territori de manera participativa. Les activitats conviden a posar en valor el patrimoni natural i hidràulic de la Séquia i ofereixen espais d'aprenentatge i convivència per a infants, joves i adults.

Per a més informació, calendari detallat de les activitats i inscripcions, es pot consultar la web oficial del parc.