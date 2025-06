Un gran llac, ombra i natura: l'oasi de Manresa on escapar de la calor sense marxar de la ciutat

Hi ha dies d'estiu en què l'asfalt sembla fondre's i l'aire pesa més del compte. En moments així, la temptació de marxar de la ciutat és gran. Però no cal anar gaire lluny per trobar un lloc on la brisa és més suau, l'horitzó s'obre i el temps sembla alentir-se. A Manresa, hi ha un indret on la natura es troba amb l'aigua, l'ombra i la pau.

Molts hi passegen, hi corren, hi berenen o simplement hi descansen. Però són menys els que coneixen l'origen i les múltiples cares d'aquest espai, que no és només un parc: és un llac artificial, un centre d'activitat ciutadana i un element clau del sistema hidràulic de la ciutat.

El Parc de l'Agulla, el pulmó blau de Manresa

Aquest indret és el Parc de l'Agulla, l'espai verd més gran i emblemàtic de Manresa, situat a l'extrem nord-est del terme municipal. Amb el seu llac de 64.000 m2, envoltat d'una gran zona de gespa, arbres i camins, és un punt de trobada natural i social per a tota la comarca.

Tot i que molts el veuen com un espai de lleure, l'Agulla té una funció vital: és el dipòsit final de la Séquia de Manresa, l'antic canal medieval que, des del segle XIV, porta l'aigua del riu Llobregat fins a la ciutat. El llac és, doncs, un embassament de reserva, clau per al subministrament d'aigua potable. Un cor d'aigua que batega discretament sota el paisatge tranquil.

Un parc multifuncional: natura, cultura i esport

El Parc de l'Agulla no és només un espai per passejar. És escenari de cites culturals, festivals, activitats esportives i celebracions populars. Té un circuit per córrer, zones de pícnic, àrees de jocs infantils i un bar amb terrassa on prendre alguna cosa mentre es contempla el llac. També acull el Centre de l'Aigua de la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia, un espai expositiu per entendre la importància d'aquest recurs a la ciutat i la seva gestió històrica.

A més, el parc forma part de la Ruta Ignasiana, el recorregut que rememora el camí que Ignasi de Loiola va fer fins a Manresa el 1522, i és punt d'inici o d'arribada de nombroses caminades i rutes en bicicleta per l'entorn natural del Pla de Bages, la més popular de totes, la Transèquia.

El Parc de l`Agulla és també un lloc de calma i tranquil·litat

AjM

Un espai viu i estimat pels manresans

Amb més de 300.000 visitants anuals, el Parc de l'Agulla és molt més que un espai de lleure. És un lloc d'identitat per a la ciutat. Famílies, esportistes, estudiants i gent gran el fan servir diàriament, creant una convivència tranquil·la i natural. Al llarg de l'any, l'espai s'adapta a cada estació. A la primavera, floreixen les riberes; a l'estiu, és refugi de calor; a la tardor, s'hi respiren colors càlids, i a l'hivern, les boires matinals donen un aire gairebé màgic al llac.

El misteri d'un paisatge construït amb visió de futur

El que avui es coneix com el Parc de l'Agulla va ser pensat, a mitjan segle XX, com una solució estratègica per garantir l'aigua a la ciutat. Però amb el temps, aquell dipòsit es va convertir en una icona urbana, en una mena d'oasi de proximitat per a generacions de manresans.

I així, gairebé sense adonar-nos-en, Manresa guarda un tresor blau i verd a només deu minuts del centre, on el patrimoni natural i hidràulic es donen la mà per oferir un espai únic, ple de vida, història i aire fresc.