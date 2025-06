El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós arrenca amb una gala d'òpera i sarsuela

La música tornarà a sonar amb força aquest dijous, 3 de juliol, a Sant Fruitós de Bages. Món Sant Benet acollirà el concert inaugural de la 31a edició del Festival Internacional de Música Clàssica Memorial Eduard Casajoana, una gala d'òpera i sarsuela que donarà el tret de sortida a una nova edició del certamen, un dels més consolidats de l'estiu musical al Bages.

El concert porta per títol Gala d'òpera i sarsuela i tindrà com a protagonistes la soprano Laura Brasó, el baríton navassenc Carles Pachon i el tenor Francisco Cruz, tres veus amb reconeguda trajectòria nacional i internacional. Al piano els acompanyarà Anna Creixells, en una vetllada que oferirà un repertori amb obres de grans noms del gènere com Puccini, Verdi i Vives, entre d'altres. Es tracta d'una proposta que combina la potència i l'emoció de la veu lírica amb la riquesa musical del piano, i que servirà per inaugurar amb solemnitat i qualitat una programació pensada per arribar a tots els públics.

Quatre dijous de juliol amb propostes variades i de nivell

El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages, sota la direcció artística de la mezzosoprano Mireia Pintó, ha programat un total de quatre concerts que tindran lloc els dijous 3, 10, 17 i 24 de juliol. L'edició d'enguany manté el marcat accent clàssic, però hi incorpora també formats dramatitzats i repertoris més contemporanis com les bandes sonores, amb la voluntat d'obrir-se a nous públics sense perdre l'essència.

El segon concert, previst per al 10 de juliol, serà un homenatge a la soprano catalana Conxita Badia, amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. Conxita Badia: esclat de l'artista, exili i retorn és una proposta amb rerefons històric i emocional, que combinarà música i narració per reivindicar una figura cabdal del cant català. L'acte anirà a càrrec de la mateixa Mireia Pintó, acompanyada al piano per Vladislav Bronevetzky, i amb la narració de l'actriu Sílvia Bel.

El dijous 17 de juliol arribarà una Schubertíada amb el Cor de Cambra del Palau de la Música, sota la direcció de Xavier Puig i amb Jordi Armengol al piano. El concert, que tindrà direcció escènica d'Anna Romaní i dramatúrgia de Bernat Cot, proposa una experiència immersiva i sensible al voltant de l'obra de Franz Schubert.

Finalment, la cloenda del festival tindrà lloc el 24 de juliol amb el concert And the winner is..., dedicat a bandes sonores de pel·lícules icòniques com ET, Joc de trons, El Rei Lleó o Cinema Paradiso. Una vetllada pensada per emocionar i connectar amb el gran públic a través de la música que ha marcat generacions.

Amb aquest primer concert d'òpera i sarsuela, el Festival dona el tret de sortida a un mes de juliol ple de cultura musical a Sant Fruitós.