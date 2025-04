El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós combinarà artistes de renom amb emergents

La 31a edició del Festival Internacional de Música Clàssica Memorial Eduard Casajoana de Sant Fruitós de Bages ha organitzat aquest mes de juliol quatre concerts que combinen propostes clàssiques amb concerts dramatitzats i de bandes sonores. Les actuacions seran els dijous 3, 10, 17 i 24 de juliol i combinaran artistes de renom amb talent jove i emergent. Els concerts es portaran a terme a Sant Benet de Bages.

El concert inaugural porta per nom Gala d'òpera i sarsuela i anirà a càrrec de la soprano Laura Brasó, el baríton navassenc Carles Pachon i el tenor Francisco Cruz. Estaran acompanyats al piano per Anna Creixells. El concert oferirà un repertori d'obres de Puccini, Verdi i Vives, entre d'altres.

El dijous 10 de juliol es farà un homenatge a la soprano i pianista catalana Conxita Badia en el concert Conxita Badia: esclat de l'artista, exili i retorn. Amb aquest concert, el festival se suma a la celebració de l'Any Conxita Badia, en commemoració als 50 anys de la mort de la cantant barcelonina. La mezzosoprano i directora del festival, Mireia Pintó, amb Vladislav Bronevetzky al piano faran un recorregut a través del temps amb obres de Granados, Falla, Gustavino o Ginastera, acompanyats de la narració de l'actriu Sílvia Bel.

El tercer concert es farà el dijous 17 d'abril i consistirà en una Schubertíada amb el Cor de Cambra del Palau de la Música, Jordi Armengol al piano i sota la batuta del director Xavier Puig. Serà un concert escenificat amb la direcció d'Anna Romaní i la dramatúrgia de l'actor Bernat Cot. La cloenda serà el dijous 24 de juliol amb el concert And the winner is..., que se centrarà en la interpretació de bandes sonores de pel·lícules com ET, Joc de trons, El Rei Lleó o Cinema Paradiso.