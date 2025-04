«Un déu salvatge» de Yasmina Reza arriba al Kursaal en tres funcions

Aquest cap de setmana, dissabte 26 d'abril, a les 8 del vespre i diumenge, 27 d'abril, a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, es podrà veure al Kursaal de Manresa en tres funcions la comèdia Un déu salvatge de Yasmina Reza, un muntatge dirigit per Pere Arquillué i que interpreta el quartet format per Laura Conejero, Ivan Benet, Laura Aubert i el mateix Pere Arquillué.

Un déu salvatge ja és un clàssic contemporani. Yasmina Reza, actriu, novel·lista i dramaturga francesa, és una de les més hàbils i punyents retratistes de les contradiccions, inconsistències i flaqueses de l'ésser humà.

Partint d'un argument senzill, Yasmina Reza desplega un joc teatral d'alta volada i una esgrima verbal d'una alçada extraordinària, i ens interpel·la component una caricatura de la naturalesa humana, una sàtira de la societat actual, on el compromís no està dictat per la defensa d'uns ideals, sinó per la defensa dels interessos particulars. Una baralla de nens grans, vaja.

Les entrades per veure Un déu salvatge al Kursaal tenen un preu de 28 euros (26 euros per a majors de 65 anys, carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet.