La Factoria de Dansa de Terrassa portarà divendres al Kursaal el ballet «Carmina Burana»

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres 25 d'abril a les 8 del vespre, el ballet Carmina Burana de la Factoria de Dansa de Terrassa, sota la direcció artística del prestigiós coreògraf d'Ilya Jivoy, un ballet inspirat en l'obra mestra musical de Carl Orff.

Amb un vibrant desplegament de passió i energia, LaFact presenta la seva versió única de l'icònic ballet Carmina Burana, un viatge dansat que transporta l'espectador a un món on els ritmes frenètics, les emocions desbordants i els temes universals d'amor, destí i la naturalesa humana s'entrellacen de manera hipnòtica sobre l'escenari.

Un ballet amb vint-i-nou ballarins a escena que donaran vida i moviment a aquesta obra mítica de Carl Orff, i que comptarà amb els ballarins solistes Joshua Quiney, Jessy Chraibi, Massimo Margaria, Alba Nadal i Júlia Martí.

Les entrades per veure Carmina Burana tenen un preu de 20 euros (18 euros per a majors de 65 anys i amb Carnet Galliner i 15 euros per a menors de 30 anys) i es poden comprar a taquilles i per internet.