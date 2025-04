El Club de la Cançó recordarà Luís Eduardo Aute amb un concert col·lectiu al Kursaal

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest dijous, 24 d'abril a les 7 de la tarda, dins del cicle d'El Club de la Cançó Recordant Luís Eduardo Aute un concert col·lectiu, que té les entrades exhaurides des de fa setmanes, per homenatjar qui va ser autor de cançons tan conegudes com Al alba, Una de dos, Rosas en el mar o De alguna manera, entre d'altres.

El dia 4 d'abril va fer cinc anys de la defunció del cantautor Luís Eduardo Aute. En el cinquè aniversari de la seva mort, El Club de la Cançó vol recordar-lo amb un concert que sigui una mostra de reconeixent a la seva obra i d'afecte a la seva persona.

Quan l'any 2005 va venir a Manresa a col·laborar dins d'El Club de la Cançó, oferint un recital de poesia i cantant algunes cançons, el grup Els Convidats va pujar a l'escenari per regalar-li dues versions de dues cançons seves. Aquesta vegada les tornaran a cantar i encapçalaran un cartell d'artistes format també per Joan Isaac, Ricard Canals, Santi Arisa, Toni Subirana, Txema Seglers, Tontxu, Gabriel Sopeña i Rosa León. Amb ells i tots els assistents, la sala petita s'omplirà dijous en una vetllada ben especial per recordar l'Aute.