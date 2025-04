El XV Música i Romànic s'estrenarà dissabte a Marganell amb Alquimia

La XV edició del cicle de concerts Música i Romànic donarà el tret de sortida aquest dissabte a Sant Esteve de Marganell amb el grup de música barroca Alquimia.

La tarda començarà amb una visita guiada a l'església a càrrec de Ramon Costa Calsina a 2/4 de 7 de la tarda i tot seguit començarà el concert. L'aportació és de 12 euros per als socis dels Amics de l'Art Romànic del Bages (AARB) i acompanyants, i de 15 per als que no ho siguin.

Cal inscripció prèvia al web dels AARB i el pagament s'ha de fer en efectiu abans del concert.