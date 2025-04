Imagina't portarà dissabte al teatre Conservatori l'obra «Les pirates de terra endins»

La programació per a públic familiar d'Imagina't proposa per a aquest dissabte, 26 d'abril a 2/4 de 6 de la tarda, al teatre Conservatori l'espectacle Les pirates de terra endins de la Companyia Sgratta, una llegenda, recomanada a partir de 3 anys, basada en vides reals de dones pirates com Grace O'Malley, Anne Bonny o Mary Read.

Han existit realment dones pirates? Aquesta és la pregunta que es fan dues germanes, la Marina i l'Ona, de terres de secà quan descobreixen un misteriós bagul que les portarà a recórrer un llarg viatge per anar a veure el mar.

Pel camí aniran coneixent la història de Blanca Martingales, la Reina dels Pirates, i la seva extraordinària vida. La Marina i l'Ona aniran a l'abordatge d'aventures, però... seran capaces de trobar algun tresor inesperat? L'espectacle està dirigit per Jordi Girabal i interpretat per Clara Gavaldà i Mònica Torra.

Les entrades per veure Les pirates de terra endins tenen un preu de 10 euros i 8 euros amb el Carnet d'Imagina't i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet.