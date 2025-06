Melania Sorroche torna al ring a la Copa Ciutat de Manresa, aquest dissabte al Nou Congost

El pavelló del Nou Congost acollirà aquest dissabte, 5 de juliol, una gran vetllada de boxa amb motiu de la Copa Ciutat de Manresa, organitzada pel Club Boxa Manresa, amb el suport de l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. La cita reunirà alguns dels noms més destacats de la boxa actual, amb especial protagonisme per a la bagenca Melania Sorroche, la Chony, que tornarà a competir davant del públic local en un dels combats més esperats de la jornada.

De les 6 de la tarda a les 11 de la nit, amb Sorroche al tram final

La competició començarà a les 6 de la tarda i s'allargarà fins a les 11 de la nit. El combat de Melania Sorroche, dues vegades campiona d'Europa i una de les grans referents de la boxa femenina estatal, està previst cap a 1/4 d'11 de la nit. Aquesta serà la seva primera aparició després d'una etapa lluny dels quadrilàters i suposarà, segons el cartell de l'esdeveniment, la seva retornada oficial a la competició.

Abans, cap a les 9, s'hi farà el lliurament del Cinturó del Trofeu Ciutat de Manresa, que reconeixerà el millor combat de la vetllada.

Pesatge oficial, divendres amb presència institucional

Com és habitual, la prèvia a la competició inclourà el pesatge oficial dels boxejadors i boxejadores, que tindrà lloc divendres a la tarda a la Sala de reunions de l'Hotel Els Noguers de Manresa. A l'acte hi assistiran l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, i el regidor d'Esports, Anjo Valentí, a més dels organitzadors i esportistes. Aquest acte no és obert al públic general.

Altres noms destacats i entrades a la venda

A banda de Sorroche, el cartell de la vetllada inclou la participació d'altres esportistes destacats com Fares Cherif, Paula Silva, Chaima Bounouar i Àlex Leautaud, tots ells presentats com a figures rellevants dins de l'àmbit estatal. El cartell de l'esdeveniment, titulat Back to Glory, ha estat organitzat per MC i Team Solé, amb la col·laboració de diverses entitats federatives i esportives.

Les entrades ja estan disponibles a preus diferents segons la ubicació: 25 euros per a grada, 35 euros per a pista i localitats VIP amb taula (amb reserva prèvia a través del telèfon de contacte 603 231 262).

Una cita destacada per a l'esport de contacte a la ciutat

La Copa Ciutat de Manresa de boxa tornarà a situar la ciutat al mapa de l'esport de contacte, en un esdeveniment que combina esport d'alt nivell, retorns esperats i participació de figures emergents. Tot plegat, al pavelló del Nou Congost, en ple cor de la zona esportiva de Manresa. L'esdeveniment també compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Leone 1947 i la Federació Catalana de Boxa.