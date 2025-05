El Consell Comarcal del Bages organitza la segona Jornada InnoBages

El Consell Comarcal del Bages organitza, aquest dimecres 21 de maig, la segona edició de la Jornada InnoBages, un espai de trobada i col·laboració entre el món de la recerca, l'empresa i l'administració, amb l'objectiu d'impulsar la innovació al territori i posar en valor l'activitat investigadora de la comarca. La jornada tindrà lloc de 2/4 de 12 a 2 del migdia a la sala d'actes de la FUB2 de Manresa, i enguany s'emmarca dins de l'espai TecnoBages, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

La jornada vol facilitar noves sinergies entre investigadors de la comarca, petites i mitjanes empreses i agents institucionals, i donar a conèixer experiències d'èxit que exemplifiquen els beneficis de les col·laboracions en R+D+I, especialment en dos àmbits clau per al Bages: el medi ambient i salut i l'atenció a les persones.

Entre les activitats destacades del programa hi haurà una primera taula rodona centrada en les eines i instruments de l'administració per afavorir la innovació a les pimes, així com una reflexió sobre els reptes i dificultats a l'hora de generar col·laboracions efectives entre el teixit empresarial i els centres de recerca.

Seguidament es duran a terme dues taules simultànies per àmbits d'especialització (medi ambient i salut), on es presentaran projectes reals desenvolupats en col·laboració amb empreses del territori.

A més, s'explicarà l'Informe de l'Observatori de la Recerca de la Catalunya Central, que destaca el Bages com la vuitena comarca amb més potencial innovador de Catalunya, gràcies a una sòlida xarxa de recerca formada per dues universitats, un centre de recerca i tres centres sanitaris amb activitat investigadora. El 2023, el nombre d'empreses innovadores a la comarca va créixer un 42%.

El projecte InnoBages, nascut al 2022 des del Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages, respon a la necessitat de crear connexions entre la recerca desenvolupada a la comarca amb petites i mitjanes empreses del territori, davant la voluntat d'aprofundir en la coneixença mútua i coordinar la utilització de recursos d'innovació. Els agents que hi col·laboren i que des del Consell posen en valor són UPC Manresa, UManresa, Eurecat, Sant Andreu Salut, Institut Català de la Salut, Althaia, PIMEC Catalunya Central i la Cambra de Comerç de Manresa Després de l'èxit de la primera edició, aquesta segona trobada es consolida com una cita de referència per impulsar la innovació com a motor de desenvolupament econòmic i social al Bages.