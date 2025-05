Nova ubicació, globus aerostàtic, trenet i zona anime, principals novetats de l'ExpoBages 2025

L'ExpoBages ha donat a conèixer aquest dilluns el programa d'activitats de la fira multisectorial de referència a la comarca, que se celebrarà el cap de setmana del 24 i 25 de maig. L'edició d'enguany, la 43a, ve marcada pel canvi d'ubicació de la fira, que deixarà temporalment el passeig Pere III -per les obres que s'estan fent al carrer Guimerà- i s'ubicarà a l'avinguda Universitària, un espai ampli i accessible per als visitants. El canvi és temporal, però des de l'Ajuntament no s'ha descartat que pugui acabar essent un emplaçament definitiu, segons com vagi aquesta estrena.

La nova ubicació de l'ExpoBages ha permès ampliar tant el nombre d'expositors com la superfície comercial, així com d'activitats i la seva grandària. Així, un globus aerostàtic enlairarà qui vulgui dels visitants, també hi haurà un simulador de vol a vela i una zona anime, amb manga, vídeojocs i tot l'univers cultural japonès. Per a què el centre de la ciutat no perdi connexió amb la fira, durant tota l'edició un trenet connectarà la zona universitària amb la plaça Espanya.

La presentació del programa ha anat a càrrec de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, del regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, de la regidora de Comerç i de Cultura i Llengua, Tània Infante, i dels representants de la comissió organitzadora de l'ExpoBages i del TecnoBages, Sílvia Gratacòs i Esteve Pintó.

Tal com s'ha explicat, el nou espai permetrà guanyar metres expositius, amb un total de 1.878 metres quadrats, 170 més que en l'edició anterior, i més expositors. N'hi haurà 142, que són 27 més que l'any passat, de sectors com l'automòbil, el tèxtil, l'alimentació, l'artesania o de diferents indústries de la comarca, entre altres. També hi haurà més activitats i de major format, com un simulador de vol a vela, vols captius amb globus aerostàtic, trobades de cultura popular o els ja tradicionals karts elèctrics.

Una de les novetats més destacades és la incorporació al programa de la zona OtakuBages, un punt de trobada per als amants del món de l'anime, el manga, els videojocs i la cultura japonesa. Entre les diferents activitats programades dins d'aquest espai, hi haurà espectacles, concursos i xerrades, així com estands comercials amb productes i marxandatge vinculats a la temàtica japonesa.

L'ExpoBages també comptarà, un any més, amb el TecnoBages, un espai dedicat a la tecnologia i la innovació, que s'ha anat consolidant els darrers anys gràcies als bons resultats que ha obtingut en les darreres edicions. El TecnoBages arrencarà la mateixa setmana de la fira, amb activitats enfocades a professionals del sector i empreses. A partir del divendres, la programació vinculada a la tecnologia agafarà un aire més lúdic i familiar, amb activitats com l'espectacle Des d'Arquimedes fins a Einstein, a càrrec del conegut divulgador científic Dani Jiménez, simuladors de realitat augmentada, escape rooms o tallers, entre altres.

Mapa de la nova ubicació de l'ExpoBages

AjM

El Pollet d'Or

Durant la presentació s'ha anunciat el guardonat amb el premi Pollet d'Or, que aquest any ha recaigut a Joan Haro Nájar, que es jubilarà properament, en reconeixement al seu esforç, lideratge i a la seva actitud compromesa i treballadora dins de la comissió de l'ExpoBages des de fa més de 20 anys. El Pollet d'Or és un premi atorgat a persones i empreses de la ciutat o vinculades que promouen l'activitat comercial i la projecció de la ciutat.

Durant la roda de premsa, també s'ha volgut fer un reconeixement a Albert Tulleuda, gerent de Fira Manresa, en la que serà la seva darrera activitat al capdavant de la Fundació ja que properament s'incorporarà a la direcció del MNACTEC.

Connexió amb la comarca i la ciutat

El canvi d'ubicació suposarà una millora en la connexió amb la comarca. La zona de les Bases té una sortida propera a l'Eix Transversal i compta amb aparcaments gratuïts i públics, en els quals s'hi faran millores abans de la fira.

Pel que fa a la connexió de l'ExpoBages amb el centre de la ciutat i els barris, el bus urbà oferirà el bitllet senzill a 1 euro durant tot el cap de setmana i es reforçarà la L8 Perimetral - Estacions, que passarà cada 30 minuts. A banda de la L8, a la fira també s'hi pot arribar amb les línies L3 Mion (que farà parada a l'avinguda Juncadella en comptes de l'avinguda Universitària) i L2 La Parada, que satura igual que la L8 al Centre Hospitalari. A banda del bus, es posarà a disposició de la ciutadania un trenet que connectarà la fira amb la plaça Espanya.

Més informació i inscripció a les activitats

La fira ExpoBages està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Manresa i la coorganització de ProManresa i Starraco Unlimited per a l'organització del TecnoBages i l'OtakuBages, respectivament.

Es pot trobar el programa complet de la fira i fer les inscripcions a les activitats a la web de Fira Manresa.