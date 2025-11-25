L'Espai Òmnium commemorarà dijous els 50 anys del Congrés de Cultura Catalana al Bages

L'Espai Òmnium de Manresa acollirà aquest dijous 27 de novembre a les 7 del vespre la commemoració dels 50 anys del Congrés de Cultura Catalana al Bages, en un acte que recordarà el paper cabdal que la comarca va tenir en aquest moviment cívic i cultural desplegat entre 1975 i 1977 arreu dels territoris de parla catalana. L'activitat forma part del conjunt d'esdeveniments que aquesta setmana es vinculen als premis Lacetània i Bages de Cultura.
Una setmana plena d'activitats culturals
El programa vinculat als premis també tindrà dimecres la presentació de la reedició de Les llunyanies, de Joaquim Amat-Piniella (L'Albí), a càrrec de Sam Abrams i Jaume Huch, un recull de poemes que posa en valor l'obra literària de l'escriptor manresà. Serà a les 7 de la tarda al propi Espai Òmnium.
Dijous serà el torn de recordar el Congrés de Cultura Catalana. L'acte comptarà amb la participació de Montserrat Casals, vicepresidenta de la Fundació Congrés de Cultura Catalana; David Casellas, degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, i Josep Camprubí, expresident d'Òmnium al Bages. La sociolingüista Ester Baiget tancarà la sessió amb una reflexió sobre el futur de la llengua catalana.
Una efemèride clau per a la cultura catalana
El Congrés de Cultura Catalana va ser impulsat el 1975 pel Col·legi d'Advocats de Barcelona i ràpidament va esdevenir un dels moviments culturals més amplis i participatius del segle XX. Més de 12.000 inscrits, 1.500 entitats adherides i milers de participants van contribuir a repensar el futur de la cultura catalana en 25 àmbits temàtics.
El protagonisme del Bages
A la comarca del Bages, el Congrés va tenir una activitat intensa coordinada des del local d'Òmnium al carrer del Bruc de Manresa. Es van treballar àmbits com la llengua, l'educació, els mitjans de comunicació, el patrimoni natural, l'esport o la literatura, i es van impulsar campanyes tan recordades com El català al carrer.
El 22 de gener de 1977, la Sala Loiola va acollir un acte multitudinari amb 1.200 assistents que va suposar la presentació pública del Congrés al territori. Aquell mateix any s'hi van celebrar conferències, presentacions d'estudis sanitaris i les jornades finals de l'àmbit de Dret, amb activitats destacades com l'exposició Llibres jurídics catalans o conferències sobre el dret de família.
Lliurament del Premi Bages de Cultura
Les activitats culminaran divendres 28 de novembre amb l'acte de lliurament del Premi Bages de Cultura a Àngels Freixanet, que tancarà una setmana dedicada a la reflexió, el patrimoni cultural i la vitalitat de la llengua al territori.