Àngels Freixanet, pionera del reciclatge artístic, rebrà el Premi Bages de Cultura 2025

L'escultora i pintora Àngels Freixanet i Picañol rebrà el Premi Bages de Cultura 2025, un guardó que Òmnium Bages-Moianès entregarà el divendres 28 de novembre, a les 7 de la tarda, al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa. El jurat en destaca una trajectòria artística marcada per l'ús pioner del ferro i altres materials reciclats, que l'ha convertit en un referent dins i fora del país.
Reconeixement a una trajectòria que ha transformat el territori
El Premi Bages de Cultura d'enguany recau en Àngels Freixanet, escultora manresana amb una obra profundament vinculada al paisatge i a la memòria del Bages. El jurat n'ha subratllat l'aposta primerenca per treballar amb ferralla, fusta i paper, així com la capacitat de convertir aquests materials en peces de gran força expressiva. Al territori hi ha deixat empremta amb escultures de gran format com L'Àngel del Voluntariat, Mil Cent, Somnis arrelats o El monument al miner de Súria.
L'acte de lliurament comptarà amb la glossa del periodista Joan M. Barbé Quijada i la cloenda musical d'Anaïs Vila.
Una artista amb projecció internacional
Formada a l'Escola d'Arts i Oficis de Manresa, l'Escola Massana i l'escola de Pintura Mural Contemporània de Sant Cugat, Freixanet va viure un punt d'inflexió en el seu primer contacte amb l'escultura informalista a Nova York, on va descobrir la força expressiva del ferro. La seva primera exposició data del 1974 a la Sala Gaudí de Barcelona, i des d'aleshores ha presentat obra a ciutats com Barcelona, Madrid, Milà, París, Ginebra o Ais de Provença, així com en nombroses col·lectives internacionals.
El 2011 va estrenar l'antològica Un passeig per l'art d'Àngels Freixanet al Centre Cultural el Casino de Manresa, i algunes de les seves peces formen part d'espais públics com els aeroports d'Orly i Porto. Freixanet també ha treballat en escenografies i en la creació de trofeus per a premis culturals i científics, i ha estat distingida en diverses ocasions a escala nacional i internacional.
Quaranta-dues edicions reconeixent figures del talent bagenc
Des del 1983, Òmnium Bages-Moianès ha distingit 42 personalitats que han contribuït a la divulgació cultural del país des de disciplines molt diverses. El primer premiat va ser el professor de català Josep Calmet i Safont, i al llarg dels anys el guardó ha reconegut artistes, científics, mestres, escriptors, músics, activistes, historiadors, esportistes o professionals del món de la creativitat i la recerca, entre d'altres.
Amb el nom d'Àngels Freixanet, el Premi Bages de Cultura 2025 s'afegeix a una llista que reflecteix la pluralitat i la vitalitat cultural de la comarca.