Principi d'acord a Marelli per reindustrialitzar la planta de Santpedor

Els sindicats i la direcció de Marelli Espanya han arribat a un principi d'acord, després de la vaga indefinida que va començar dilluns. En un comunicat, CCOO d'Indústria valora positivament l'acord perquè asseguren que, gràcies a la mobilització, s'ha obert la porta a la reindustrialització de la planta de Santpedor. A més, també destaquen que s'han aconseguit "unes bones condicions de sortida" per a les 49 persones afectades. Hi ha tres persones que pel seu lloc de treball s'integraran en els equips de treball central d'àmbit europeu del grup. Els treballadors de la factoria han ratificat el preacord per majoria en l'assemblea que s'ha celebrat aquest divendres al migdia.
L'acord estableix el compromís de crear una mesa de reindustrialització on hi participi l'empresa, CCOO i l'administració amb l'objectiu de buscar una alternativa industrial per la planta de Santpedor. En cas que una nova empresa assumeixi la direcció, es garanteix que l'actual plantilla de Marelli tindrà prioritat en la contractació.
En matèria econòmica, les parts han acordat una indemnització de 40 dies per any, amb un màxim de 36 mensualitats. També s'ha establert una quantitat lineal de 4.000 euros bruts per a les indemnitzacions iguals o superiors a 50.000 euros i de 8.000 euros bruts per les que siguin inferiors a aquest import.
Les persones que tinguin a partir de 57 anys en el moment de l’extinció del contracte podran optar per aquesta indemnització o acollir-se al pla de rendes, mitjançant un conveni especial amb la Seguretat Social, que garanteix el 75 % del salari net fins als 63 anys. L’empresa s'ha compromès a ampliar fins als 65 anys en el cas d’aquelles persones que no arribin a la cotització necessària per accedir a la jubilació.