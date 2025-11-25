Crida unànime a Manresa contra la violència masclista en l'acte institucional del 25-N

La plaça Major de Manresa ha acollit aquest dimarts al migdia l'acte institucional del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, en una convocatòria que ha reunit més de dos-cents estudiants de secundària i nombrosos ciutadans. Amb el llaç blanc penjat a la façana de l'Ajuntament com a símbol del compromís col·lectiu, la ciutat ha tornat a alçar la veu per denunciar totes les formes de violència masclista.
Reconeixement a les pancartes educatives
La regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido, ha obert l'acte i ha anunciat les pancartes guanyadores del tercer concurs adreçat a l'alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius, amb 72 propostes presentades. Els treballs seleccionats, elaborats per estudiants del Lluís de Peguera, FEDAC Manresa i Cal Gravat, ja llueixen a la façana de l'Ajuntament com a recordatori visible del compromís de la ciutat.
Un manifest per la implicació col·lectiva
Sandra Pujol Solernou, en representació del Consell Municipal de la Dona, ha llegit el manifest institucional, que subratlla el caràcter estructural de les violències masclistes i la necessitat d'una resposta conjunta. El text apel·la especialment als homes perquè actuïn com a aliats actius, qüestionant privilegis i aturant actituds discriminatòries.
Focus en la violència digital
La delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha remarcat la urgència d'abordar la violència digital, una realitat creixent que inclou ciberassetjament, control, geolocalització, amenaces, robatori de dades i explotació sexual a través de plataformes. Ha advertit que "negar o minimitzar la violència digital també és una forma de violència" i ha recordat que l'espai digital és tan real com el físic.
L'Ajuntament reafirma el compromís
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha clos l'acte insistint que la violència masclista "no és inevitable, és una construcció social que es pot i s'ha de desmantellar". Aloy ha denunciat també actituds que, segons ha dit, perpetuen aquesta violència, com la marxa de la representant de Vox del darrer ple durant el minut de silenci per les víctimes recents.
Una acció artística que emociona
La commemoració ha culminat amb la peça teatral Visc, visc, visc, de Teatre Jove de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal, que ha estat llargament aplaudida pel públic per la seva força emocional i el seu impacte sensibilitzador.
Activitats educatives i agenda del 25-N
Abans de l'acte institucional, tres-cents alumnes han assistit al monòleg de Pamela Palenciano, No solo duelen los golpes, al teatre Els Carlins. La sessió es repetirà aquesta tarda a l'Auditori de la Plana de l'Om.
Les activitats del 25-N a Manresa es prolongaran durant els pròxims dies amb accions de sensibilització, formació i cultura per continuar combatent totes les formes de violència envers les dones.