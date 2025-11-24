Manresa és l'onzena ciutat de Catalunya en trucades al 112 per violència masclista

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.169 trucades des de Manresa durant els primers deu mesos del 2025 relacionades amb violències masclistes, segons CAT112. Aquesta xifra suposa una mitjana de gairebé quatre trucades diàries i situa la capital del Bages com l'onzena ciutat de Catalunya amb més alertes d'aquest tipus, en xifres absolutes, en un any en què el conjunt del país suma 68.219 trucades, pràcticament les mateixes que en el mateix període del 2024.
Estancament de les trucades i pics de cap de setmana
Fins al tancament d'octubre, el 112 ha gestionat un 0,44% menys de trucades per violència de gènere respecte de l'any anterior. Malgrat el lleuger descens global, el volum es manté molt elevat, amb una mitjana de 6.821 trucades mensuals arreu del país.
Els dissabtes i diumenges continuen sent els dies amb més alertes, mentre que la franja amb més incidència és la compresa entre les 10 de la nit i la mitjanit.
Quant a l'evolució mensual, juny ha estat el mes amb més trucades (8.312), mentre que febrer n'ha registrat el nombre més baix (5.186).
Distribució per territoris i municipis: Manresa, en onzena posició
La demarcació de Barcelona concentra el 72% del total d'avisos, seguida per Tarragona (13,31%), Girona (9,68%) i Lleida (4,90%). Pel que fa a municipis, Manresa ocupa la onzena posició, per darrere de ciutats com Barcelona, l'Hospitalet, Terrassa, Badalona, Sabadell, Tarragona, Lleida, Santa Coloma de Gramenet, Reus i Girona.
Les ciutats amb més trucades són:
- Barcelona: 15.182
- L'Hospitalet de Llobregat: 4.291
- Terrassa: 2.704
- Badalona: 2.368
- Sabadell: 2.199
- …
- Manresa: 1.169 trucades
Què inclouen les trucades per violència masclista?
Les alertes rebudes al 112 inclouen:
- Agressions i maltractaments físics o psíquics per part de la parella o exparella.
- Trucades de víctimes registrades en el sistema COMETA.
- Peticions d'informació o assessorament.
- Avisos d'especial risc.
La gran majoria (88,59%) corresponen a violència de gènere. Les trucades del centre COMETA suposen el 10,61%, i les consultes d'informació, un 0,16%.