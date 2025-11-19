Manresa reforça el compromís contra la violència masclista amb una programació de 25N centrada en el jovent

L'Ajuntament de Manresa ha presentat la programació del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, reafirmant el compromís institucional en la lluita contra totes les formes de violència masclista. Enguany, s'han organitzat una desena d'activitats que s'allargaran fins al 12 de desembre i que se centren especialment en el jovent, un col·lectiu clau en la prevenció i la sensibilització. Paral·lelament, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona Montserrat Roig (SIAD) ha atès 142 dones per situacions de violència masclista des de principis d'any, amb un total de 1.464 atencions realitzades.
Actes centrals del 25 de novembre
La jornada del 25N començarà amb la tradicional penjada del llaç blanc a la façana de l'Ajuntament de Manresa, símbol de rebuig a la violència masclista. L'eix central de la programació serà l'obra de teatre No solo duelen los golpes, de l'actriu i activista feminista Pamela Palenciano, que torna a Manresa amb el seu monòleg de referència sobre la violència en les relacions sexoafectives. Amb un to que combina humor àcid i interpel·lació directa al públic, Palenciano relata la seva pròpia experiència en una relació de maltractament.
L'obra tindrà una primera sessió 2/4 de 10 del matí al teatre Els Carlins, adreçada a uns 300 alumnes de 4t d'ESO, i una sessió oberta, gratuïta i per al conjunt de la ciutadania a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Plana de l'Om. Aquesta última comptarà amb servei de canguratge amb reserva prèvia fins al 22 de novembre.
A les 12 del migdia, a la plaça Major, se celebrarà l'acte institucional de rebuig a la violència masclista. Paral·lelament, l'alumnat de Teatre Jove de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal durà a terme l'acció performativa Visc, visc, visc i es farà l'entrega dels premis del tercer concurs de pancartes, amb la participació de vuit centres educatius i un total de 72 pancartes creades.
La tarda incorporarà activitats de sensibilització comunitària obertes al conjunt de la població: a les 5 de la tarda, un Taller d'Art - Mural 25N a La Kampana, i a les 6, la dinàmica Posa't a les meves sabates, impulsada pel Consell Municipal de la Dona, que vol promoure l'empatia amb les vivències de les dones que han patit violència masclista.
Una realitat que persisteix: dades del SIAD
Entre gener i octubre, el SIAD de Manresa ha registrat 1.464 atencions a 295 dones, i 142 d'aquestes han acudit per motius directament vinculats a situacions de violència masclista. Aquestes dades confirmen la importància de mantenir i reforçar espais de suport emocional, jurídic i social, i situen la prevenció com un dels pilars centrals de les polítiques municipals.
Activitats durant novembre i desembre
La programació del 25N s'ha ampliat amb diverses activitats que s'estenen fins al desembre. Durant el mes de novembre s'ha dut a terme el concurs de pancartes, adreçat a alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius. Entre el 24 i el 28 de novembre, l'Oficina Jove del Bages organitzarà la dinàmica Desfem l'iceberg de les violències masclistes durant l'hora del pati als diferents instituts de la ciutat.
El 28 de novembre, a les 6 de la tarda, el Club de Lectura de la Dona es reunirà a la Biblioteca del Casino per comentar el llibre Dir el monstre i llegir poemes amb la participació de l'autora Sonia Moya. El cap de setmana del 29 i 30 de novembre, el Museu del Barroc de Catalunya oferirà la visita comentada On són les dones al Museu?.
Finalment, el divendres 12 de desembre, a les 6 de la tarda, la Biblioteca del Casino acollirà la lectura familiar Ei, que estimar no fa mal, tancant els actes de sensibilització.
Un compromís compartit
La programació del 25N està organitzada per l'Ajuntament de Manresa a través del SIAD Montserrat Roig i el Consell Municipal de la Dona, amb la col·laboració de diversos serveis municipals i entitats locals. L'Ajuntament fa una crida a la ciutadania, entitats i centres educatius a participar als actes i reafirmar el compromís col·lectiu per eradicar totes les formes de violència masclista.