Manresa inaugura la nova gespa artificial del camp de Les Cots amb una gran festa popular

Aquest dissabte 22 de novembre, a les 6 de la tarda, el barri de Les Cots viurà una jornada molt especial amb la inauguració oficial de la nova gespa artificial del camp de futbol, una reforma llargament esperada que arriba amb una gran festa popular, la presentació de tots els equips locals i un castell de focs final.
Una inauguració amb representació institucional i del teixit esportiu
L'acte comptarà amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d'Esports, Anjo Valentí; el diputat adjunt d'Esports de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro; el representant del FC Les Cots, Dario Riera, i el president del CF Font dels Capellans, Dani Jiménez. També hi assistiran representants polítics, veïnals i del món esportiu. La presentació anirà a càrrec de Jorge Eliecer Pulido Álvarez.
La festa servirà per donar visibilitat als equips que utilitzen habitualment el camp: els tres conjunts del CF Font dels Capellans (juvenil, sènior i veterans) i els dotze equips del FC Les Cots 2025 -continuador del projecte de l'ONG Diapo-, nou dels quals competeixen a les lligues de la Federació Catalana de Futbol i tres més en competició escolar. En total, prop de 200 esportistes gaudeixen d'aquesta renovada instal·lació.
Una reforma de 613.000 euros molt reivindicada pel barri
La remodelació integral del camp ha tingut un cost de 613.482,87 euros, finançats íntegrament per la Diputació de Barcelona. El projecte no només ha incorporat la nova gespa artificial, sinó que ha suposat una actualització completa de l'espai.
Entre les millores, destaquen nous sistemes de reg i drenatge, amb dipòsit de recollida i reutilització d'aigua; barana perimetral de protecció de 110 cm; xarxes per a pilotes de sis metres; porteries de futbol 11 i futbol 7; bancs de suplents i ancoratges per a pals de rugbi.
Un dels aspectes més rellevants és que el reblert de la gespa s'ha fet sense cautxú granulat, seguint les normatives més recents i evitant microplàstics contaminants.
El camp, de 98 x 58 metres, permet jugar-hi partits de futbol 11 o dos de futbol 7 simultanis. L'espai es complementa amb vuit torres d'il·luminació i un edifici de vestidors, serveis i bar, reformat parcialment els darrers dos anys a través del programa municipal Treball als Barris.
Manresa ja té tots els camps oficials amb gespa artificial
Amb la inauguració del camp de Les Cots, Manresa culmina la renovació de tots els camps de futbol on es disputen competicions oficials. El procés va començar el 2019 amb el camp de la Mion i va continuar el 2021 amb la Balconada. Aquell mateix any es va renovar la gespa de l'Estadi del Congost, que posteriorment es va reutilitzar al camp del Xup. El camp del Gimnàstic de Manresa, de titularitat privada, ja disposava de gespa artificial.
La inauguració de Les Cots tanca així un cicle d'inversions que han permès modernitzar totes les instal·lacions futbolístiques de la ciutat i oferir un millor espai de pràctica esportiva a centenars de jugadors i jugadores.