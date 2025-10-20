Súria inaugura la nova gespa del camp de futbol de la Riera del Tordell amb una gran festa esportiva

El Camp Municipal de Futbol de la Riera del Tordell de Súria ja llueix nova gespa artificial, en una actuació molt esperada per jugadors, famílies i afició. La inauguració oficial, celebrada aquest diumenge, ha coincidit amb la presentació dels equips del Centre d'Esports Súria i amb la victòria del primer equip per 1-0 davant del Sant Pau. L'acte, conduït pel periodista Francesc Garriga, ha reunit autoritats locals, membres del club i nombrosos veïns en una jornada festiva que també ha inclòs una botifarrada popular.
Una millora esperada per a l'esport surienc
La nova gespa artificial substitueix la que s'havia instal·lat l'any 2009, i que ja havia esgotat la seva vida útil després de més de quinze anys de servei intensiu. Es tracta de la millora més important dels darrers anys al recinte esportiu de la Riera del Tordell, una actuació que consolida l'espai com a referent per a la pràctica del futbol al municipi.
La regidora d'Esports i Festes, Alba Martínez, ha destacat durant la inauguració que aquesta obra representa el compliment d'un compromís de l'Ajuntament amb el club i amb la comunitat esportiva. Ha subratllat també que l'actuació ha estat complementada amb altres millores al camp i a les seves instal·lacions annexes.
Martínez ha agraït la col·laboració del club i de les famílies durant el procés de substitució de la gespa, i ha reivindicat el paper de l'esport com a "escola de vida", que fomenta valors com el respecte, la constància i el treball en equip.
Agraïment i orgull del Centre d'Esports Súria
Per la seva part, el president del Centre d'Esports Súria, Lluís Jané, ha expressat l'agraïment del club a l'Ajuntament per la renovació i pel suport continuat a les seves activitats. Jané ha remarcat que un dels grans objectius de l'entitat és promoure els valors educatius i socials de l'esport entre jugadors i jugadores de totes les categories.
El president també ha aprofitat l'ocasió per donar les gràcies als patrocinadors pel seu suport i a la junta directiva pel seu esforç diari al capdavant del club. Entre els assistents a l'acte hi havia l'alcaldessa accidental, Olga Tena, així com altres membres de la corporació municipal i representants del món esportiu local.
L'acte d'inauguració, presentat pel periodista surienc Francesc Garriga, ha finalitzat amb la disputa d'un partit oficial del grup 8 de Tercera Catalana, que ha acabat amb triomf local per 1-0 davant el Sant Pau. La jornada ha tancat amb una botifarrada popular, que ha reunit jugadors, famílies i aficionats en un ambient de celebració.
Una inversió per al futur esportiu de Súria
El projecte de renovació de la gespa, impulsat per les àrees municipals d'Alcaldia i Esports i redactat pels serveis tècnics d'Urbanisme, ha tingut un pressupost base de licitació de 309.437,04 euros (IVA inclòs). L'actuació ha comptat amb subvencions de la Generalitat de Catalunya, a través del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) 2028, i de la Diputació de Barcelona.
A més de la instal·lació de la nova gespa, l'obra ha permès habilitar una zona complementària d'entrenament, aprofitant una part del material anterior. Aquesta millora facilitarà el treball dels equips base i contribuirà a millorar la formació esportiva dels joves del municipi.