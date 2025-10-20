Súria reuneix 270 trabucaires de tot Catalunya en una trobada històrica i multitudinària

Súria va viure aquest dissabte una jornada vibrant i plena de tradició amb la celebració de la 43a Trobada Nacional de Trabucaires, coincidint amb el 150è aniversari del Tro Gros. Prop de 270 participants vinguts d'arreu de Catalunya van omplir els carrers del municipi amb el retruny dels trabucs, la música i els colors de les colles, en una festa que va reafirmar el valor cultural i identitari d'aquesta expressió popular.
Súria, epicentre de la tradició trabucaire
La vila de Súria es va omplir dissabte de festa i pólvora amb motiu de la 43a Trobada Nacional de Trabucaires, una cita que va reunir prop de 270 participants procedents de tot Catalunya. L'esdeveniment, que s'emmarcava dins els actes de celebració del 150è aniversari del Tro Gros, va omplir de vida els carrers dels barris i el centre urbà amb cercaviles, trets i música popular.
Aquesta ha estat la segona vegada que Súria acull la trobada nacional, després de l'edició de 1986, i va servir per posar en valor el paper històric i cultural del moviment trabucaire, molt arrelat arreu del país.
Reconeixement a la constància i al llegat cultural
L'acte institucional, celebrat davant la Casa de la Vila, va comptar amb la presència de nombroses autoritats i representants de colles. La presidenta dels Trabucaires del Tro Gros, Laura Juncadella, va agrair la participació de totes les colles i va destacar el caràcter "especial i emotiu" de la trobada per a l'entitat surienca.
El president de la Federació Coordinadora de Trabucaires de Catalunya, José Fernández, va elogiar els 150 anys del Tro Gros com a mostra de "constància i fidelitat", recordant que la tradició trabucaire té més de quatre segles de vida documentada. Fernández va reivindicar els trets de pólvora com un símbol d'"història, orgull i identitat" col·lectiva.
Per la seva banda, el regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, va remarcar el caràcter "singular" del Tro Gros per haver preservat al llarg dels anys la tradició trabucaire i el Ball de Cascavells, dos elements essencials del patrimoni cultural de Súria.
També hi va intervenir la regidora de Cultura de Sant Feliu de Llobregat, Ana Cubet, municipi que prendrà el relleu en l'organització de la 44a Trobada Nacional. L'acte va comptar amb la presència de l'alcaldessa accidental, Olga Tena, i altres membres de la corporació municipal.
Una jornada de cultura, germanor i música
L'acte institucional es va completar amb les actuacions de la Societat Coral La Llanterna i la Coral Sòrissons de l'Escola Municipal de Música, el lliurament de reconeixements i l'esperat Ball de Cascavells interpretat pel Tro Gros. Tot seguit, les colles van desfilar en una cercavila pel centre urbà, oferint un espectacle ple de color, fum i tradició.
La jornada va continuar amb un dinar de germanor, activitats familiars com el contacontes del llibre A poc a poc, jocs infantils i les actuacions musicals de The Paxanguers i Les Pubis on the mix, que van posar el punt final festiu a una trobada històrica.