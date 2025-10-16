Comença la consolidació i adequació de dues façanes del Castell de Súria

Aquest mes d'octubre han començat les obres de consolidació i adequació de les façanes nord i est del Castell de Súria, una actuació que dona continuïtat als treballs iniciats el 2022 i que té per objectiu preservar i posar en valor aquest Bé Cultural d'Interès Nacional. El projecte, impulsat per l'Ajuntament amb l'assessorament del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, compta amb una subvenció de la Generalitat.
Continuïtat dels treballs de rehabilitació
L'Ajuntament de Súria ha donat inici a una nova fase d'intervenció al Castell, centrada en les façanes nord i est, les quals miren respectivament cap a l'Era del Castell i el carrer del Vent. Aquesta actuació complementa la que es va dur a terme fa dos anys, quan es van restaurar les altres dues façanes del recinte.
El projecte, elaborat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona, segueix els criteris tècnics i estètics ja aplicats en la primera fase, amb l'objectiu d'aconseguir una visió coherent i respectuosa amb la història constructiva del monument. Els treballs tenen com a finalitat garantir la seguretat estructural de l'edifici i ressaltar el seu caràcter patrimonial, posant en valor la imatge d'un castell bastit sobre la roca natural.
Intervenció sobre la pedra i els elements constructius
Entre les tasques previstes hi ha el tractament de la pedra per assegurar-ne la durabilitat i la realització de rejuntats de morter de calç, remarcant les juntes constructives de les tapieres que caracteritzen el sistema de paredat encofrat original.
També es preveu substituir els actuals vidres per làmines d'alabastre, un material que permetrà mantenir la il·luminació natural sense trencar l'harmonia visual de les façanes. A més, es durà a terme una "lectura de paraments", un treball de documentació que ajudarà a entendre millor les diferents etapes de construcció del castell i les seves transformacions al llarg dels segles.
Finançament i àmbit de l'actuació
El pressupost total del projecte és de 191.983 euros, dels quals 174.876 euros provenen d'una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els treballs afectaran una superfície total de 556,54 metres quadrats, que inclou tant les façanes com els murs superiors del recinte.
A més d'aquesta intervenció principal, també s'actuarà en el coronament dels murs, per millorar-ne la impermeabilització i el remat superior, i es faran treballs puntuals de sanejament al contacte amb el terreny, amb l'objectiu d'evitar filtracions i afavorir la conservació de l'estructura.
Un element clau del patrimoni surienc
El Castell de Súria, situat al punt més alt del nucli antic, és un dels símbols històrics i patrimonials més destacats del municipi. L'edifici està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i forma part del conjunt medieval que configura el nucli vell, un espai que conserva bona part del seu traçat original.
Amb aquesta nova fase de rehabilitació, l'Ajuntament reafirma la seva aposta per preservar el patrimoni arquitectònic i històric de la vila. Les obres del castell coincideixen amb les actuacions de rehabilitació i condicionament de l'edifici municipal de Cal Ton Bató, ubicat a l'entorn del mateix recinte.
Comprensió veïnal
El consistori ha demanat comprensió al veïnat per les possibles molèsties derivades d'aquestes dues actuacions simultànies, tot destacant que els treballs permetran millorar la seguretat, l'estat de conservació i el valor patrimonial d'un dels espais més emblemàtics de Súria.