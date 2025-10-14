Súria obre les portes de la Fàbrica Abadal per les Jornades Europees de Patrimoni

El passat dissabte 11 d'octubre, Súria es va sumar a les Jornades Europees de Patrimoni 2025 amb una visita guiada a la central hidroelèctrica de la Fàbrica Abadal, que va reunir una cinquantena de participants. L'activitat s'emmarcava en el lema d'enguany, Finestres al passat, portes al futur, i va oferir una aproximació directa al funcionament d'una central hidroelèctrica, una de les fonts energètiques que van fer possible la industrialització catalana.
Les explicacions del regidor Albert Fàbrega
La visita es va iniciar amb una introducció del regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, que va descriure la instal·lació com "una central típica de les fàbriques de riu". Durant la seva intervenció, Fàbrega va explicar el sistema de funcionament de les centrals hidroelèctriques, el paper que van tenir en la producció energètica i els orígens industrials de la Fàbrica Abadal, un dels espais més representatius del patrimoni surienc.
Un llegat industrial amb més d'un segle d'història
La Fàbrica Abadal va entrar en funcionament l'any 1903, impulsada per l'industrial manresà Ignasi Abadal i Cots, i va esdevenir un dels centres tèxtils més importants de Súria. Durant dècades, la seva activitat va mantenir-se amb diverses denominacions socials fins a la riuada de 1982, que va causar greus desperfectes a les instal·lacions i en va precipitar el tancament.
Una activitat de divulgació amb suport institucional
La jornada va ser organitzada per l'Oficina de Turisme i l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Súria, amb la col·laboració del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Un esdeveniment europeu de difusió patrimonial
Les Jornades Europees de Patrimoni són una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea destinada a difondre la riquesa i la diversitat del patrimoni cultural. A Catalunya se celebren de manera ininterrompuda des de l'any 1991, convertint-se en una de les cites més consolidades del calendari cultural i patrimonial del país.