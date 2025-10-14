«La Caçadora de Masies» guiarà la descoberta de Cal Viladés en el primer Aplec de Patrimoni Obert

L'Associació Patrimoni Obert iniciarà aquest dissabte a Rajadell el primer dels Aplecs d'octubre sota el lema El camí de l'aigua. La jornada, que tindrà lloc al conjunt de Sant Amanç, inclourà una visita guiada a Cal Viladés -conduïda per Marta Lloret, coneguda com La Caçadora de Masies-, així com activitats culturals, musicals i gastronòmiques. L'objectiu és reivindicar i posar en valor el patrimoni històric i natural del territori.
Un recorregut pel conjunt històric de Sant Amanç
L'Aplec començarà a 2/4 de 10 del matí amb la benvinguda als assistents i una lectura del paisatge a càrrec del geòleg Oriol Oms, investigador i professor de la UAB. A partir de les 10, s'obrirà el recorregut pel conjunt de Sant Amanç de Viladés, que permetrà descobrir la vil·la romana, les esglésies dels segles XI i XVII, el molí fariner i la masia de Cal Viladés.
La vil·la romana serà explicada per Oriol Gasulla, especialista en història de l'art i gestor cultural; les esglésies medievals seran presentades per Cristina Belmonte, arqueòloga i tècnica en patrimoni cultural, i el molí fariner, per Ernest Molins, erudit i escriptor.
El punt culminant serà la visita a Cal Viladés, una imponent masia documentada des de l'any 1027 i inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, que serà guiada per Marta Lloret, coneguda com La Caçadora de Masies, una de les veus més actives en la preservació del patrimoni rural català.
Música i gastronomia amb segell del territori
A les dotze del migdia tindrà lloc el concert Udolç, a càrrec de la trompetista i cantant bagenca Alba Careta i el músic Henrio (alter ego d'Enric Verdaguer). El duet oferirà un viatge sonor per cançons de bressol de diverses cultures, combinant jazz, folk i sensibilitat mediterrània.
La jornada culminarà amb un tast gastronòmic a la 1 del migdia, amb hummus de cigronet de l'Alta Anoia amb gàrum, amanit amb oli de Rajadell i acompanyat de vi negre Sagal del celler Collbaix. Aquesta proposta completa la dimensió patrimonial amb una experiència gustativa vinculada als productes locals.
L'Aplec continuarà diumenge a Castellar, a Aguilar de Segarra
El segon Aplec tindrà lloc diumenge, 19 d'octubre, a Castellar, al terme d'Aguilar de Segarra, a peu mateix de l'antic camí ral medieval. Després de la benvinguda, també a 2/4 de 10 del matí, es farà una lectura del paisatge a càrrec d'Oriol Oms, seguida d'un recorregut per la sagrera, l'església i l'antiga destil·leria.
El ferrer i la fassina seran explicats per Pere Tardà, historiador, mentre que Roser Parcerisas guiarà la descoberta del camí ral i la sagrera. A més, el Grup de Teatre de Fals escenificarà fets singulars de l'any 1312, en un format que combina rigor històric i representació popular.
A les 12 del migdia, la cantautora Lídia Pujol oferirà una actuació inspirada en l'època medieval, i a la una es farà un tast gastronòmic tradicional, amb arrop -una menja gairebé perduda al Bages-, formatges Muntanyola, coca de pa amb oli d'arbequina i vi negre Més que Paraules.
Les entrades anticipades per als Aplecs d'octubre es poden adquirir a través del web de Patrimoni Obert.