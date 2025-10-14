Manresa proposa un Pla de Barris «de màxims» per invertir 25 milions al Centre Històric

Manresa ha presentat un projecte de Pla de Barris "de màxims" que preveu una inversió de 25 milions d'euros al Centre Històric durant els pròxims cinc anys. El pla es fonamenta en dos grans eixos: la rehabilitació d'habitatges (12,5 milions) i la millora de l'espai públic, equipaments i polítiques socials (12,5 milions més). S'ha escollit el Centre Històric perquè és una de les zones més degradades de la ciutat i presenta una renda inferior a la mitjana. L'alcalde, Marc Aloy, ha qualificat el Pla de Barris "d'oportunitat històrica". "Manresa se'l mereix. Fa anys que pensem com rehabilitar el centre històric i convertir-lo en un espai on la gent vulgui viure". Es calcula que el Pla de Barris permetrà actuar en uns 270 habitatges del barri.
El Pla de Barris és un programa de la Generalitat que té com a objectiu millorar les zones urbanes més degradades i reduir les desigualtats socials i econòmiques. En el cas dels municipis de més de 20.000 habitants, el pla ofereix una dotació d'entre 6 i 25 milions d'euros.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assegurat que la ciutat ha presentat una proposta "de màxims" per optar a la quantia més alta. Per fer-ho, ha dit, s'ha fet "una carrera de fons", fruit d'un treball "transversal" que ha implicat diverses àrees municipals. La proposta posa el focus en el Centre Històric, un dels barris més desafavorits de la ciutat, on la renda mitjana anual se situa en 11.740 euros, una xifra per sota de la mitjana catalana. Per Aloy, es tracta d'"una oportunitat històrica". El programa es basa en dos grans eixos d'actuació: la rehabilitació d'habitatges i la millora de l'espai públic, els equipaments i les polítiques socials. Si la proposta obté la subvenció, la Generalitat finançarà el 50% del projecte, és a dir, 12,5 milions d'euros.
Pel que fa a l'àmbit de l'habitatge, el regidor Jesús Alonso ha explicat que la proposta no preveu la construcció de nous edificis al Centre Històric, sinó la rehabilitació del parc residencial ja existent. Segons les estimacions municipals, el Pla de Barris permetrà actuar en uns 270 habitatges del barri. Segons ha confirmat la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, a la tertúlia Passeu, passeu de Canal Taronja, l'Ajuntament ha aconseguit contactar amb una setantena de propietaris de aquesta zona, que s'han disposat a rehabilitar si són ajudats per l'administració. En aquest sentit, Alonso ha expressat la seva confiança que el projecte generi "un efecte mimètic" en altres zones de la ciutat.
A més de la rehabilitació, la proposta preveu una inversió de 12,5 milions d'euros per a la millora de l'espai públic, els equipaments i les polítiques socials. Entre les actuacions destacades, la plaça Milcentenari es transformarà en un espai verd, es renovarà l'enllumenat del Centre Històric, es crearà un espai cívic i es posarà en marxa un complex integrat a l'illa del carrer de la Mel, que inclourà el Casino Artesà, la ludoteca i l'immoble del carrer Urgell 5-7.