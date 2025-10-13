Manresa proposa distingir amb la Medalla al Mèrit Cultural Francesc Comas i Joan Morros

L'Ajuntament de Manresa proposarà aquest dijous, en el ple municipal, l'obertura de l'expedient per atorgar la Medalla al Mèrit Cultural a l'historiador Francesc Comas Closas i a l'activista Joan Morros Torné, dos noms estretament vinculats a la vida cultural, social i educativa de la ciutat. Les dues propostes, impulsades de manera consensuada pels grups municipals, s'obriran a l'adhesió d'entitats i ciutadania abans de la seva aprovació definitiva en una sessió posterior.
Dos reconeixements a trajectòries que han marcat la vida cultural manresana
El ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous 16 d'octubre té previst informar sobre l'obertura de l'expedient per concedir la Medalla al Mèrit Cultural a dues figures destacades del teixit cívic i cultural local: Francesc Comas Closas, historiador i divulgador del patrimoni bagenc, i Joan Morros Torné, promotor cultural i impulsor de nombroses iniciatives en l'àmbit de les arts escèniques i l'educació.
Les distincions són una iniciativa del consistori, acordada per tots els grups municipals, i tenen com a objectiu reconèixer dues trajectòries de compromís i aportació continuada al desenvolupament cultural de la ciutat.
Joan Morros, una vida dedicada a la cultura i la comunitat
En el cas de Joan Morros Torné, nascut a Manresa el 3 de febrer de 1954, la concessió de la medalla vol destacar una trajectòria exemplar com a activista cultural, pedagog i promotor d'iniciatives ciutadanes. Enginyer tècnic de Telecomunicacions i llicenciat en Psicologia i Pedagogia, ha estat professor de secundària durant 37 anys i catedràtic d'Animació Sociocultural a l'Institut Guillem Catà.
Des de molt jove, Morros ha estat implicat en la creació d'entitats culturals que han deixat empremta a la ciutat. L'any 1977 va participar en la fundació de Rialles de Manresa, dedicada a programar espectacles infantils, i quatre anys després va ser un dels impulsors de l'Associació Cultural Tabola, centrada en activitats juvenils. El 1986, amb col·laboradors de Tabola, va fundar l'Associació Cultural Bloc.
També és fundador de la revista El Pou de la Gallina, nascuda el 1987, i de l'Associació Cultural El Galliner, creada el 1995 amb l'objectiu, entre altres, de recuperar el Teatre Kursaal, fita que es va assolir onze anys després gràcies a una gran mobilització ciutadana. Morros n'és el coordinador des dels inicis.
Compromès amb l'educació i la reflexió pedagògica, el 2012 va contribuir a crear el col·lectiu Una altra Educació és possible, que promou activitats de debat sobre el model educatiu. El 2013 va rebre el 31è Premi Bages de Cultura i el 2019 va ser pregoner de la Festa de la Llum.
Francesc Comas, la memòria viva de la història manresana
Pel que fa a Francesc Comas Closas, nascut a Manresa el 4 d'octubre de 1952, la Medalla al Mèrit Cultural vol reconèixer la seva tasca constant de recerca, divulgació i preservació del patrimoni històric i cultural de la ciutat.
Llicenciat en Geografia i Història, ha estat professor de primària, secundària i a l'Escola de Mestres de Manresa (UAB), i actualment imparteix classes a la USènior de la Fundació Universitària del Bages, espai destinat a la formació per a majors de 55 anys.
Comas ha dedicat la seva vida a la didàctica de les ciències socials i a la divulgació històrica. Ha conduït innombrables itineraris i cursos sobre Manresa i el Bages, i ha publicat una àmplia bibliografia sobre la ciutat, les seves entitats i institucions. És també autor habitual d'articles històrics al diari Regió7, on col·labora des de fa més de dues dècades.
Actualment és president del Centre d'Estudis del Bages, des d'on ha impulsat la recerca històrica i ha afavorit el relleu generacional dins de l'entitat. El 2022 va rebre el Premi Séquia pel seu paper com a cronista i divulgador de la història local, tant a través dels seus llibres com de les seves visites guiades.
Un doble homenatge al compromís amb la cultura
Amb aquestes dues propostes de distinció, el consistori manresà posa en valor dues figures que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament cultural, educatiu i patrimonial de la ciutat.
Els expedients per a la concessió de la Medalla al Mèrit Cultural s'obriran a les adhesions d'entitats i ciutadans, abans de la seva aprovació definitiva en un ple posterior, en un gest que vol reconèixer la tasca i la dedicació d'aquells que han fet de la cultura un motor de transformació social a Manresa.